獨家》小英出手 穩住陳時中續任衛福部長

2019年01月15日 10:16 中時 魏怡嘉

此次內閣改組，衛福部長陳時中續任，但續任過程「暗潮洶湧」，現仁濟院院長李龍騰與閣揆蘇貞昌關深厚，在新、舊內閣交接之際，李龍騰將接任衛福部長甚囂塵上，醫界盛傳，李甚至在台大體系覓得次長人選，對部長一職勢在必得，最後蔡英文總統出手協調，才化解僵局，穩住陳時中續任衛福部長，蘇貞昌雖全面組閣，但基於倫理仍然尊重小英。

新、舊內閣交接，多位閣員獲得留任，留任閣員由於沒有變動，名單很快就出來，一直被認為很穩的衛福部長陳時中，卻遲遲未見在留任名單上，面對外界詢問，衛福部均以「尚未接獲通知」回應。

相關人士表示，台大醫師李龍騰在蘇貞昌擔任台北縣長（新北市前身）時，即為蘇的衛生局局長，之後亦曾擔任衛生署副署長，也是醫療政策白皮書撰寫人之一，資歷不在陳時中之下，李龍騰與蘇貞昌長期互動佳，蘇組閣屬意李擔任衛福部長一點都不意外，而李對接任衛福部長的意願也很高，在衛福部長人選尚未宣佈之際，醫界一度盛傳衛福部可能易主。

但距總統大選僅剩一年多的時間，民進黨急需拿出政績，衛福部業務龐雜，部長若為新任，尚需時間熟悉業務磨合，小英政府已沒有時間等待，陳時中任內表現穩健，並未失分，沒有陣前換將的理由，加上藥業九大公協會聯名力薦陳時中留任及多名立委力挺，據指出，在衛福部長人選僵持之際，最後小英總統出面協調陳時中續任，李龍騰與部長大位失之交臂。

無疑的，陳時中續任部長短期要拿出成績的壓力更甚以往，小英總統念茲在茲的長照業務，由於民進黨政府選擇長照社福，而非長照保險，即便即將上路的老人居家照護，由於其模規及受惠民眾有限，加上照護據點建置及人力培訓非一朝一夕，如同都市的下水道工程，要交出亮眼成績單有其先天上的限制，但衛福部

只要宣導得宜，民眾還是看得到。

去年下半年幼兒津貼的全面發放，原應是利多，卻困在褓姆之爭及褓姆涵蓋率跳不出來，美意大打折扣；而全面施打四價流感疫苗取代現有的三價，卻因行政院的財務無法支持與缺乏溝通，胎死腹中，原是全民有感的政策，最後衛福部卻都未加到分，相當可惜。

分級醫療一直民進黨執政後的醫療政策主軸，但以部分負擔經濟誘因讓民眾醫療行為改變，由過去的經驗來看，是只能維持一段時間就彈回原形，雖然健保十分積極配套壯大基層及建立雲端影像及藥歷等平台，但這些投置在醫療端的建置，民眾的感受其實並不深，所謂接「地氣」就是要民眾有感，也是衛福部接下來要面臨的課題。

(中時 )