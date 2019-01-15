關15年1日變死刑！專家：陸判死加國人目的是…

2019年01月15日 10:12 中時電子報 吳映璠

一名加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品案，14日在中國大陸遭判死刑，值此陸、加關係因華為財務長孟晚舟一案緊張、升溫之際，專家認為，北京的用意很明確，陸續逮捕、判刑加國人，目的是向加拿大施壓，要他們放了孟晚舟，而判處謝倫伯格死刑將對加拿大構成極大威脅，加拿大前景危機四伏。

加拿大男子謝倫伯格因走私毒品在中國大陸被判處死刑，由於先前大陸法庭花了將近4年時間才判處謝倫伯格15年有期徒刑，如今短時間內就改判死刑，外媒及專家均認為北京將此事件當作籌碼，意圖施壓加拿大放了華為財務長孟晚舟。

大陸遼寧省大連市中級人民法院昨天針對加拿大男子謝倫伯格走私毒品一案開庭審理，當庭判處他死刑，並沒收個人全部財產。法庭資料顯示，2014年11月，謝倫伯格受毒品販子指使，將一批共重達222公斤的冰毒，從大連運往澳洲。謝倫伯格的主要工作是監視整個走私過程，並協助分裝毒品、確定走私日期，過程中還有當地一名許姓男子協助購買分裝工具及輪胎，準備將毒品藏在輪胎內走私出境，不過隨後許姓男子卻向警方舉報謝倫伯格販毒，謝倫伯格在事跡敗露後南下逃亡，準備從廣州轉機泰國，最終於2014年12月在廣州落網。

據紐約時報（The New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，謝倫伯格被捕後遭當局拘禁15個月始迎接首次開庭，之後又經過32個月法院才判處他有罪，並宣判15年有期徒刑，昨天改判死刑，喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald C. Clarke）表示，法院花了很長時間才判處15年刑期，如今只花了一天就改判死刑，「很明顯，北京當局想告訴我們這是政治事件」，「謝倫柏格的命運無關乎他是否有罪或清白。」

前加拿大駐北京大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，北京想藉由謝倫伯格一案殺雞儆猴，謝倫伯格遭判刑，證明「加拿大前景危機四伏」。

近年來，大陸法院嚴厲審判走私毒品案件，任何人若被抓到身上持有超過50克毒品，就有可能面臨死刑判決，而判處對象不論本地人或外國人，全部一視同仁。人權團體「對話基金會」（The Dui Hua Foundation）創辦人康原（John Kamm）指出，自2009-2015年，至少有19名外國人因毒品走私案在大陸依法處決。

(中時電子報)