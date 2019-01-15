疑涉內線交易 前金管會副主委之子呂建安被起訴

2019年01月15日 10:21 中時 陳志賢

前金管會副主委呂東英的兒子呂建安，因擔任東南亞財務顧問公司副總經理機會，得知英屬維京群島「天悅」公司將收購上櫃公司佳營電子，事先買賣佳營電子股票，獲利22萬多元，涉及內線交易，事後呂建安認罪並繳回犯罪所得，台北地檢署今依違反證交法起訴呂建安。

另佳營電子的母集團大聯大公司財務副總黃淑頻，在收購案消息公布後18小時買賣佳營股票，獲利6800元，事後黃認罪並繳回犯罪所得，檢方亦依違反證交法起訴黃女。

此外，調查局懷疑，佳營電子負責人吳成、佳營母公司友尚公司負責人曾國輝，支付呂建安850萬顧問費，金額過高，涉及背信。但檢方認為罪嫌不足，另將吳、曾、呂3人不起訴。

起訴指出，呂建安因擔任東南亞財務顧問副總經理，2012年事先得知友尚公司將出售佳營電子，英屬維京群島天悅公司有意以每股16.5元收購當時股價12元的佳營電子的利多訊息，遂消息公開前的2013年1月間買進佳營股票，至2013年5月間陸續售出，獲利約22萬多元。

檢調去年1月25日兵分3路搜索、約談呂建安等人。北檢今天偵結起訴本案。

呂建安是政大EMBA財管所淡江會計系碩士，曾任東南亞投資顧問公司副總經理、勤業會計師事務所副領組，有中華無形資產暨企業評價協會企業評價師證照、經濟部台灣技術交易整合服務中心智慧財產評價專業人員認證。曾任上櫃公司「群富通」的董事，2017年12月5日才以公務繁忙為由請辭。

(中時 )