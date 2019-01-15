綠媒老董鐵口直斷：蘇貞昌內閣第一個被換掉會是他

2019年01月15日 10:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前行政院長賴清德總辭後，新行政院長蘇貞昌內閣於14日上任，而內閣成員也幾乎都留任。對此，有綠媒老董認為，蘇貞昌上任後，以他的強勢性格，將會是強院長，弱總統的形勢出現。且內閣幾乎留任，哪有大破大立之感？農委會主陳吉仲都還留任，他還是造成民進黨敗選的因素之一，蘇貞昌絕對會第一個換掉他！

對於蘇貞昌的內閣改組，吳子嘉於政論節目《關鍵時刻》上表示，蘇貞昌接行政院長這個職位，不是貪圖官位，以他這種年齡，以及在民進黨內的資歷，是因為蘇貞昌還有基本的使命感。蘇貞昌的嚴厲是有名的，所以在桃園國際機場視察非洲豬瘟檢疫工作中，可以看到在他身旁的官員都沒有人敢笑，連立委都不敢笑，因為這就是蘇貞昌個性，他馭下非常嚴格，因此這個內閣會立刻動起來，而且效率也會非常高。

不過，吳子嘉認為這會牽扯出一個問題出來，要是總統蔡英文的手伸進來，蘇貞昌是會立刻給予反擊的，會變成一個強院長，弱總統的形勢出現。民進黨是一個股份有限公司，誰有力量就有大聲的話語權。蘇貞昌在黨內是有話語權和力量的，他後面是有派系的，背後有蘇系的立委，有新北市地盤，且跟新潮流交好。他是諸侯來當行政院長的，是一個有實權的領袖。

吳子嘉指出內閣改組之後，可以看到大部分都是留任的。可這不符合賴清德所謂的大破大立，現在這個內閣可以看出只求穩定，只求穩定要如何大破？就更不會有大立。也就是說，民進黨2018敗選的元素，依然延續到2020。就算蘇貞昌真的提升民進黨士氣，但蔡英文還是會敗選。

吳子嘉更指出讓民進黨敗選的關鍵人物之一，農委會主委陳吉仲還在位置上，有他在，就有三種人不投票，一是農民，二是漁民，三是年輕人都不會投票。但陳吉仲怎還會在位置上這麼穩？陳吉仲心裡會服氣蘇貞昌？當然不會呀！因為他是小英的愛將嘛！陳吉仲只會服氣蔡英文的話，因此，蘇貞昌內閣第一個會被換掉的就是陳吉仲。

(中時電子報)