MLB》美媒：洋基會後悔沒買哈波馬恰多

前國民外野手哈波。（美聯社資料照）

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中時電子報
前金鶯、道奇三壘手馬恰多。（美聯社資料照）

自由市場頭號大咖馬恰多(Manny Machado)的新合約呼之欲出，外傳白襪已經向他開價8年2.5億美元，不過馬恰多最低只能接受到3億美元。哈波(Bryce Harper)想當「4億男」希望渺茫，重點是兩人大概都與紐約洋基無緣了。

除了兩位的經紀人有點貪心之外，洋基扭捏的態度也令人看不下去，總管凱許曼(Brian Cashman)似乎連價錢都懶得開。美媒《NJ.com》直言洋基將來「肯定會後悔」，因為馬恰多與哈波提供的戰力是值得洋基爭取的。

其一是守備能力，馬恰多是三壘金手套，還可守遊擊，他保證不會占用到寶貴的DH(指定打擊)席位。DH可以留給守備近況較差的打者，為洋基提供戰術優勢。其二是火砲升級，去年洋基後半季賈吉(Aaron Judge)受傷，桑契斯(Gary Sanchez)深陷低潮，如果打線上還有馬恰多或哈波這樣的猛將，或許去年就不會在季後賽功敗垂成。

歷史會重演，因為人永遠學不會教訓。1993年，洋基因為心疼400萬美元錯過了全壘打王邦茲(Barry Bonds)。馬恰多和哈波只要能有接近普侯斯(Albert Pujols)或卓奧特(Mike Trout)的表現，就值得這個價錢。

對於球星的長約，洋基有過一次成功經驗，即是2001年吉特(Derek Jeter)的10年1.89億美元合約。當年吉特26歲，現在哈波與馬恰多也是26歲，事後證明吉特值得每一分錢(物超所值)。後來A-Rod的10年2.75億美元是個爛合約，但A-Rod簽約時已經31歲了，最後幾年下滑是可以預見的。

目前的規定是球隊只要中斷1年沒跨越豪華稅門檻，接下來就可以減少豪華稅的懲罰(稅率重設為最低值)。洋基去年不就是為了這樣才省錢的嗎？現狀是紅襪仍在繳豪華稅，洋基不肯升級火砲，還放過了柯賓(Patrick Corbin)這樣的強投，到今年10月後悔莫及的恐怕又是洋基。

(中時電子報)

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