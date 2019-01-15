眼皮跳是中風前兆？這4種症狀恐是高危險群

眼皮跳是中風前兆？這4種症狀恐是高危險群。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
中視新聞》左眼跳財、右眼跳災？當心顏面神經病變

眼皮跳不停到底是甚麼原因？別再相信「左眼跳財、右眼跳災」，專家表示，眼皮若跳了幾個星期都沒停，甚至開始影響到其他部位，有可能是顏面神經麻痺、多發性硬化症、巴金森氏症或腫瘤壓迫腦神經的徵兆，應盡速就醫檢查。

眼皮偶爾跳動，若短時間內就恢復，通常都不用太過擔心，腦神經內科醫師林志豪在臉書表示，肌肉的各種動作其實都是通過神經支配完成，當神經不受控制、間歇性放電、放出雜訊時，就像電線不穩定漏電一樣，會明顯感受到肌肉跳動。

林志豪指出，某些疾病如顏面神經麻痺、多發性硬化症、肌張力不全、巴金森氏症、妥瑞氏症、癲癇，或是腫瘤、血管壓迫腦神經時可能出現下列4大症狀，建議應就醫評估。

1. 眼睛發紅、腫脹

2. 上眼瞼下垂或複視

3. 每次眼瞼跳動時，眼瞼完全閉合

4. 眼皮跳長達幾周，開始影響臉的其他部位

林志豪說，眼皮跳有很多原因，不一定代表中風，也可能與壓力、睡眠不足和其他生活方式有關，例如抽菸、喝酒等含有咖啡因的刺激性食物，會造成神經過度興奮；服用肌無力症藥物、支氣管擴張劑及某些止暈藥，或是結膜炎、紅眼症、乾眼症，都可能造成眼皮肌肉不自主跳動。

建議少食用含咖啡因、酒精等刺激性食物，睡前做個伸展運動、少用3C產品，藉此提升睡眠品質。使用非處方人工淚液保持眼睛表面濕潤，當有肌肉跳動時，可在眼睛上熱敷放鬆。若眼皮跳動長達數周都沒有消失，或是跳動範圍擴大，還是要就醫診斷。

(中時電子報)

文章來源：林志豪醫師臉書

膝蓋「喀喀」響是退化警訊？醫：不動更慘
比喝酒熬夜更傷肝！這4種人最容易得肝病

獨家》小英出手 穩住陳時中續任… 超商最乾淨是它！員工曝清洗4步…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。