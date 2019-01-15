眼皮跳是中風前兆？這4種症狀恐是高危險群

2019年01月15日 10:44 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中視新聞》左眼跳財、右眼跳災？當心顏面神經病變

眼皮跳不停到底是甚麼原因？別再相信「左眼跳財、右眼跳災」，專家表示，眼皮若跳了幾個星期都沒停，甚至開始影響到其他部位，有可能是顏面神經麻痺、多發性硬化症、巴金森氏症或腫瘤壓迫腦神經的徵兆，應盡速就醫檢查。

眼皮偶爾跳動，若短時間內就恢復，通常都不用太過擔心，腦神經內科醫師林志豪在臉書表示，肌肉的各種動作其實都是通過神經支配完成，當神經不受控制、間歇性放電、放出雜訊時，就像電線不穩定漏電一樣，會明顯感受到肌肉跳動。

林志豪指出，某些疾病如顏面神經麻痺、多發性硬化症、肌張力不全、巴金森氏症、妥瑞氏症、癲癇，或是腫瘤、血管壓迫腦神經時可能出現下列4大症狀，建議應就醫評估。

1. 眼睛發紅、腫脹

2. 上眼瞼下垂或複視

3. 每次眼瞼跳動時，眼瞼完全閉合

4. 眼皮跳長達幾周，開始影響臉的其他部位

林志豪說，眼皮跳有很多原因，不一定代表中風，也可能與壓力、睡眠不足和其他生活方式有關，例如抽菸、喝酒等含有咖啡因的刺激性食物，會造成神經過度興奮；服用肌無力症藥物、支氣管擴張劑及某些止暈藥，或是結膜炎、紅眼症、乾眼症，都可能造成眼皮肌肉不自主跳動。

建議少食用含咖啡因、酒精等刺激性食物，睡前做個伸展運動、少用3C產品，藉此提升睡眠品質。使用非處方人工淚液保持眼睛表面濕潤，當有肌肉跳動時，可在眼睛上熱敷放鬆。若眼皮跳動長達數周都沒有消失，或是跳動範圍擴大，還是要就醫診斷。

(中時電子報)