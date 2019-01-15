台南市立委補選競爭激烈 郭國文登記民進黨新生代站出來相挺

2019年01月15日 10:51 中時 曹婷婷

「大師兄前進立法院！」台南市立委第2選區補選激烈，民進黨參選人郭國文今日上午由來自全台各地民進黨新生代議員陪同到台南市選委會登記參選，為大師兄打氣。面對脫黨參選的陳筱諭，新生代也有話說，「我們都是民進黨栽培的年輕人」，郭國文提出世代合作呼籲，延續民進黨改革腳步，強調這次立委補選關係2020大選，是一場不能輸的選戰。

針對可能代表國民黨參選的謝龍介接受電台訪問提到，未來這一場戰雖是他與郭、陳參選，但背後卻等於是賴清德對上韓國瑜、柯文哲，指陳將加入白色力量，對此，郭國文表示，已求證柯核心幕僚，柯不會介入這場選戰，不排除對方是空穴來風，甚至是虛張聲勢。

今天有來自新北市的戴瑋珊、張錦豪議員，台中市的黃守達、施志昌議員，南投縣的葉仁創議員，高雄市的李柏毅、何權峰議員，還有台南在地李宗翰、蔡筱薇、沈震東、李啟維、鄭佳欣議員，皆是民進黨的新生代政治工作者，陪同郭國文登記參選。

郭國文除了表示感謝他們的力挺，也提到他們不論從助理出身、或是幕僚世代、還是輔選參與開始，見證民進黨是非常願意給予青年人參政機會的政黨。他本人從年輕輔選到助理工作到社運參與也如此一路走來，才獲得民眾與社會的認同。而改革需要世代的合作，持續貼近不同世代理念與需求，才是進步的方程式。

郭國文說，民進黨自創黨以來，即開放多元參政管道，也有年輕人參與的空間，但更有嚴謹公正的提名制度，如欲取得黨內提名，自然得接受黨的規則，無論是對於補選提名規定的不瞭解，或刻意扭曲解釋，掩飾自己執意參選的意圖，類似脫黨參選的行為，相信社會大眾自有公斷。

(中時 )