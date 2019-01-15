「小XXX！」王世堅用超狠4字幹譙口譯哥

2019年01月15日 10:48 中時電子報 王子瑄

中天新聞 砲打自家人！ 王世堅怒稱口譯哥「小柯文哲」

外交部長吳釗燮破格讓「口譯哥」趙怡翔，空降駐美代表處政治組組長，烈火不斷延燒。民進黨台北市議員王世堅也看不下去砲口對內，除抨擊吳釗燮，更飆嗆趙怡翔是「小柯文哲！」

趙怡翔自2016為總統蔡英文「一譯成名」後，仕途有如「坐火箭」，不只跟著吳釗燮任其機要秘書，近日更「空降」有「天下第一處」之稱的駐美代表處政治組組長，不只引爆外界質疑，更讓外交界士氣動盪、忿忿不平。不只曾任同職的介文汲跳出來現身說法砲轟，就連民進黨同志王世堅也看不下去，飆罵趙怡翔是「得了便宜還賣乖」的「小柯文哲」！

講到趙怡翔的人事任命與吳釗燮的護短，王世堅就火冒三丈！昨(14)又按捺不住情緒，一受訪就破口大罵吳釗燮：「你那麼閒嗎？」認為，吳身為外交部長，應有更重要的事該去做，而非一再硬拗，直呼：「口譯哥的任命，錯了就是錯了，這是不對的事情，還扯什麼扯呢？」

此外，王世堅更對趙怡翔一事語出驚人：「天之驕子也沒有這種待遇啊！不是嗎！憑什麼？誰再幫他講話誰下台！」還彈藥加倍對準吳釗燮：「吳部長你敢再幫他講話，你下台！」痛批根本「沒有是非了嘛！」

對「口譯哥」趙怡翔本人，王世堅也沒在客氣，舉自己辦公室助理月薪33K為例，質疑趙的薪資算法違背常理，爆嗆：「請他不要講這些『美國話』，你是台灣人你就要講『台灣話』！」最後，王呼籲趙不要「得了便宜又賣乖，跟柯文哲一樣嘛！又一個小柯文哲！」還加重語氣怒吼趙是「小柯文哲」。

(中時電子報)