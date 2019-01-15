只靠1隻臭襪子 南警蘇俊諭偵破10年槍砲冷案

2019年01月15日 11:11 中時 曹婷婷

台南市警六分局偵查佐蘇俊諭（左）接受表揚。（台南市警六分局提供）

10年前，民眾在大同路草叢發現1把被丟棄的槍枝和9顆子彈，當時唯一線索就是包覆槍枝的臭襪子，台南市警六分局偵查佐蘇俊諭仔細採集襪子DNA等生物跡證，10年後，孫姓槍砲犯嫌在台中犯案留下生物跡證，2案比對吻合，10年前槍砲冷案宣告破案。

台南市警六分局指出，2009年9月2日晚間21時許，有民眾在大同路二段散步時，發現花園草叢有雜物丟棄，走近一看，竟是1隻襪子包著1把槍，趕緊報警，警方獲報後到現場調閱監視器，查訪周邊民眾，勘察相關跡證，均未查獲重要線索。

當時，蘇俊諭偵查佐仔細檢視襪子，不像剛買的新品且帶有異味，研判襪子應有人穿過，因此細心以棉棒採取襪子的所有生物跡證，並送驗比對，但當時刑事局資料庫未有孫姓犯嫌的DNA檔案，因此無法比對犯嫌，使得槍砲案成為線索枯竭的冷案，一等就等了10年。

去年8月，44歲孫嫌在台中犯下機車竊案，刑事局資料庫因此有孫嫌DNA檔案，經比對後發現，10年前包裹槍枝的臭襪子正是孫嫌所穿的。孫嫌是一名廚師，曾在高雄舞廳廚房工作，該槍是舞廳一個過世的同事遺留在公司宿舍，後來他把槍枝丟棄在花園草叢。

孫嫌自稱有嚴重腳汗症，所以喜歡購買質地較厚、偏黑、灰色的襪子穿著，腳流汗時，襪子比較不易濕臭，卻沒想到，襪子上腳汗和DNA竟成為警方鎖定他的關鍵。

已升遷小隊長要職的蘇俊諭工作認真，膽大心細，每當案情膠著、陷入瓶頸時，他總是仔細在細微處重新檢視、多加琢磨，找到破案的細微線索。從去年到今年，蘇員就憑著這份熱情執著，率所屬小隊連續破獲上百公克K他命案、自導自演的百萬搶案、越南同鄉強制罪案等指標性案件，他鼓勵年輕同仁，「最初到達現場的採證員警，對案件偵破有決定性的影響因素，只要你認真細心，破案的關鍵鑰匙可能就在您手上。」

(中時 )