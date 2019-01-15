韓國瑜曝北農招牌歪斜傷總座心臟 命理師揭這個更傷

高雄市長韓國瑜13日晚上參加北農尾牙時透露，北農大門口招牌因地震震歪。翻攝韓國瑜臉書直播

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中時電子報
高雄市長韓國瑜13日晚上參加北農尾牙時，指北農大門口的招牌因地震震歪，風水師跟他說，若不把它扶正，會傷到總經理的心臟。（取自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜日前返回北農參加活動時透露，他在北農當總經理時，北農大門口招牌因地震震歪，風水師指若不扶正會傷到總經理的心臟，但因要花很多錢而作罷。命理師黃逢逸說，招牌歪是否會傷總經理心臟，要看總經理的生肖和八字，不見得都有傷害，但絕對會影響公司和氣，不是內鬥就是外鬥，紛爭不斷，影響公司形象和人事。

高雄市長韓國瑜是於13日晚上返回北農參加同仁舉辦的尾牙，由於是無預警的行程，韓國瑜開直播，他先介紹北農是全東南亞最大拍賣市場，每天都有卡車從宜蘭、花蓮運送農產品，接著他說，他在北農當總經理時，北農大門口的招牌因地震震歪，風水師跟他說，若不把它扶正，會傷到總經理的心臟，但修理費要40萬元，讓他打退堂鼓，「就讓總經理心臟繼續不好吧」。迄今該招牌迄今仍有是歪斜的。韓國瑜未透露是那一年地震震歪北農招牌的。

命理師黃逢逸說，招牌是一個公司的精神，北農招牌被地震震歪，從陽宅風水來看，確實不好，會傷公司和氣，不是內鬥就是外鬥，紛爭不斷，影響公司形象和人事，很多事情也容易被外界拿放大鏡來看、來檢視，應該趕快整修、扶正或是打掉重做。

至於會不會傷到總經理心臟，黃逢逸說，這還要看總經理的生肖和八字，招牌歪斜若是傷到屬猴的，而總經理剛好屬猴，八字又輕，即百分之百會傷到，但總經理不是屬猴，是屬龍的，八字又重，就不會傷到。他強調，這一定要到現場看才準。

(中時電子報)

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