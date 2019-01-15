店員口誤「駝」小姐 意外釣出許多苦主

2019年01月15日 11:11 中時電子報 陳煌祥

您是否有被喊錯姓氏的經驗？一名女網友在臉書社團分享，買飯時聽到餐廳員工和客人的對話，客人表示姓駱，駱駝的駱，員工卻依然說「駝」小姐您的餐點總共250元，讓她懷疑是自己聽錯了還是員工太累了。許多有網友紛紛表示，「我去遠傳也被叫駝先生，沒事沒事」、「我是何一直被叫成柯」、「敝姓徐但很常被叫成余」。

有網友在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，上班前去買飯的時候剛好聽到餐廳員工跟一個顧客的對話，員工問「請問是打電話訂餐的嗎？請問貴姓？」客人回，「駱，駱駝的駱。」員工卻說，「駝小姐您的餐點總共250元！」一旁的原PO疑惑表示，「是我聽錯了還是員工太累了」並問網友有沒有人有類似經驗。

文章一出，引起許多苦主共鳴，網友紛回應，「我去遠傳也被叫駝先生，沒事沒事」、「我姓胡。嗯，吳小姐今天要點什麼餐」、「我敝姓詹，詹姆士的詹。客：詹姆士專員妳好」、「敝姓吳口天吳，電信客服叫我口小姐，整個笑翻」、「我姓虞都會變盧，上回店員還寫成虛」。

PTT上也有網友分享「我姓胡古月胡。您好古小姐」、「黃跟王常被聽錯阿」、「敝姓黃草頭黃；草小姐您好」、「葉常被叫成蔡」、「我是何一直被叫成柯」、「姓曾被叫曹，該去看眼科了」、「敝姓徐但很常被叫成余」、「我姓余，也常常被唸成徐」、「余+1，之前去星巴克還被寫于或雨」、「姓佘更無奈超常被認作余QQ」。

(中時電子報)