全國都市地價總指數上漲0.22％ 新北跌很大

最新都市地價指數（內政部提供）

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內政部今天發布第51期（107年4月1日至107年9月30日）都市地價指數，經統計，本期全國都市地價總指數為100.22，較上期上漲0.22％，已連續6期漲跌幅維持在1％內（自第46期至本期），其中上漲幅度最大者為連江縣上漲1.32％，下跌幅度最大者為新北市下跌0.42％，6都中台南市一枝獨秀，漲幅最大，達1.18％。

內政部說明，都市地價指數是將各直轄市、縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內相對變動的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

內政部統計，本期全國各直轄市、縣市中，上漲幅度較大者依序為連江縣上漲1.32％、台南市上漲1.18％及基隆市上漲0.87％；下跌幅度較大者依序為新北市下跌0.42％、桃園市、新竹縣及澎湖縣皆下跌0.24％，除連江縣及台南市外，其他直轄市、縣（巿）漲跌幅皆於1％內微幅波動。

其中本期漲幅最大的連江縣政府表示，因該縣近年來積極推動觀光行銷，觀光人次已較去年同期增加49％，進而吸引投資人潮，帶動地價上漲，又因該地價較低，以致漲幅計算後波動較為明顯。

另新北市本期下跌0.42％，跌幅最大，主要為該市整體開發區預售屋及新成屋陸續完工交屋，餘屋量增加，議價空間仍大，價格持續向下修正，連帶影響中古屋市場交易行情，以致地價呈現下跌趨勢，其中以新莊區跌幅最為明顯。

此外，各使用分區指數與上期比較，住宅區指數上漲0.17％，商業區指數上漲0.36％，工業區指數上漲0.31％；另本期全國土地買賣筆數為25萬8,922筆，較上期（25萬90筆）增加3.53％，較去年同期（25萬7464筆）相較增加0.57％。

(中時 )

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