憂詐騙遭揭穿 惡女找3男逼情侶演活春宮奪1命判囚

2019年01月15日 11:25 中時 林偉信

嘉義陳姓女子在網路利用他人照片詐騙，她因擔心虛構的網路身分恐遭朱姓女友人揭穿，3年前找男網友張男、陳男及謝男將朱女及其男友囚禁，除了毆打對方外還逼迫在眾人面前演活春宮，將朱女虐死，陳女遭判囚22年、張男等人各被判刑8年半到14年半確定。

27歲的陳女在2016年用「婷婷」的網路身分，同時與2名男網友交往，她不滿朱姓女友人跟朱的邱姓男友無法償還出遊等6萬多元的花費，還打算戳破她的網路身分，陳女於是化身「婷婷」的妹妹找男網友幫忙，透過男網友再找網友們共同拘禁朱、邱。

陳女向網友們謊稱，朱女養小鬼並教唆邱男性侵「婷婷」等，妖言誘惑智識程度不高的張男等人，動用私刑凌虐朱女並強迫邱男對朱女口交，朱女不堪凌虐死亡，陳女等人發現朱女死亡後離開，身體虛弱的邱男將遺體搬到騎樓後，隨即到超商討食物並報警。

檢方勘驗屍體發現，朱女被打到顱骨骨折，硬腦膜上下腔出血，蜘蛛腦膜下腔出血，頸椎斷裂，腦幹及大腦破裂，肋骨骨折右側氣胸，左側血胸，導致神經性休克，呼吸衰竭與橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而死亡。

陳女一審被判刑22年定讞，二審將張男依傷害致死等罪判刑14年、陳男判刑8年半、謝男判刑9年半，張男等人不服提上訴請求輕判，最高法院認為原判決量刑並無不當，且張男等人共同參與拘禁、凌虐要求邱男棄屍，駁回上訴、判囚定讞。

(中時 )