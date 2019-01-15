今年高中職免試名額占91％ 3區11校辦特招

2019年01月15日 11:04 中時 林志成

教育部今天公布108學年高中職免試入學簡章，全國15個就學區共提供23萬6188個免試入學名額，占核定總招生名額91％；同時，高中特招簡章也公布，今年計有基北區、桃連區及台南區等3區11校辦理特招，共要招851名學生。

教育部表示，今年全國高中職提供的免試入學招生名額，包含分區免試、直升、考試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試，但未含實用技能班、建教合作班。

教育部表示，今年免試入學招生名額23萬6188名，比去年的25萬0185名少了1萬3997名。今年提供免試入學名額最多的3個就學區，分別是基北區7萬2162名、中投區3萬6575名及高雄區2萬6457名

另為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區超額比序項目積分採計方式，各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，將透過1月及4月二階段學生志願選填之結果，協助學生瞭解未來發展與志願相符程度等。

至於高中特招部分，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中南大附中等3區11校辦理，招生名額共851名，比去年855名少4名。今年桃連區大園高中新增國教交流特色班1班，考試科目為英語能力測驗（含英聽）。

今年國中教育會考5月18日、19日兩天舉行，3區11校的特招學科測驗統一於6月23日舉行。今年免試入學、特招採一次分發到位，各就學區於7月9日放榜，7月12日報到，使學生可以盡早進入高中職做準備。

此外，教育部今天也公布108學年高級中等學校特招專業群科甄選入學簡章，全國有77所高級中等學校、281個專業群科參加，共要招9528名學生，較去年的9726名少了198名。其中，餐旅招生名額最多，37校預計錄取2097名；設計群次之，29校預計錄取1348名。今年此招生管道有17所學校以國中會考成績為錄取門檻，其餘60校以術科測驗成績為錄取依據。

(中時 )