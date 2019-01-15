史上最大規模漲價！麥當勞大麥克等21項產品下周三起漲3元

麥當勞宣布日本月23日起，部分商品調價其中包括明星商品大麥克（圖／麥當勞）

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賣當勞「1＋1＝50元」仍持續維持優惠。（圖／麥當勞）

繼肯德基於昨宣布調漲部份商品售價之後，國內速食連鎖龍頭台灣麥當勞今（15)日也宣布，考量營運策略並檢視產品價格結構，將自1月23日凌晨零時起調整部份商品價格，計有21項產品調漲3元，超值全餐主餐單點調幅為0.8%，早餐調幅為1.6%，漲最多的是吉事蛋堡，約漲一成，但有10項產品調降2至10元。

台灣麥當勞表示，這次是整體考量營運策略，並檢視產品價格結構，部份產品自23日凌晨零時起調整價格，而百元有找的「超值全餐」，與備受喜愛的「1+1=$50」優惠則持續供應。

根據麥當勞公布的調整產品內容，在「超值全餐」系列中，計有「大麥克」、「雙層牛肉吉事堡」、「勁辣雞腿堡」、「嫩煎雞腿堡」，以及「黃金起司豬排堡」等5項漢堡類主餐單點，以及麥脆鷄腿 (一塊)價格，原價為49元至79元，每個調漲3元，為52元至82元，平均調幅為0.8%。

早餐系列部份，包括蛋堡與滿福堡等11項商品，原價29元至75元，調漲後為32元至78元，也每個調漲3元，平均漲幅1.6%，但吉事蛋堡原價是29元，調漲3元後，為32元，漲幅為10.3%最多。

其它如「美式辣味香雞堡」、「法式芥末香雞堡」、「勁辣香雞翅」、「吉事漢堡」也從原來的39元、42元，也各調漲3元，為42元、45元。

不過，台灣麥當勞這次調價，也有部份商品降價，其中點心類「漢堡」調降2元；單點「麥脆鷄翅｣調降7元；McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元，包括「宇治抹茶鮮奶茶(冰／熱)」、「阿薩姆鮮奶茶(冰／熱)」、「宇治抹茶咖啡鮮奶茶(冰／熱)」、「阿薩姆咖啡鮮奶茶(冰／熱)」，皆從原單點中杯85元、大杯100元，調降為單點中杯75元、大杯90元。

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台灣麥當勞在這次調整商品售價同時，亦宣布23日零時起，停止販售柳橙酷蘇打、漂浮系列(汽水／紅茶／柳橙酷蘇打)、芝麻聖代、芝麻冰炫風、熱巧克力、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐、BBQ嫩鷄翅、麥脆鷄分享盒、同歡分享盒及派對分享盒等共計12項產品，但會推出新產品替代。

台灣麥當勞說，會在早餐、點心、快樂分享盒及McCafé推出9項新品，有全新風味「酥嫩鷄翅｣、廣受喜愛的「搖搖樂鷄球｣好評回歸並長期供應；同步推出「鷄塊鬆餅大早餐」與「鷄塊配餐」等。

另為迎接農曆新年到來，麥當勞特別端出喜氣洋洋的「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」，主打金黃酥脆的薯餅入堡加上多汁厚實肉排，是每逢過年最受消費者期待的新春限定餐點。

(工商 )

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