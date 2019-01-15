基隆流感疫苗短缺　下一批恐等到月底

全台流感疫苗短缺，衛生福利部基隆醫院僅剩6個月至3歲疫苗。（游昊予攝）

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游昊予

流感進入高峰期，全台灣疫苗卻因為瑕疵疫苗案影響，大缺貨。衛福部基隆醫院及基隆長庚醫院皆表示，院內現在僅有6個月到3歲幼兒疫苗可施打，3到6歲及成人疫苗屬於短缺狀態，已設立類流感門診加強因應。基隆市疾病管制科則表示，1月底可能會有一批疫苗到貨。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，隨者流感流行期到來，基隆市確診流感的人數也逐漸提升，但仍在預期範圍內，目前疫苗缺貨問題尚未解決，除因瑕疵疫苗案影響，導致6個月到3歲的幼兒流感疫苗仍有剩餘1200劑左右，3到6歲及成人流感疫苗，自107年12月補800劑後，後無論公費、自費皆已用罄，預計1月底才有下一批疫苗到貨。

對於近3個月來，瑕疵疫苗案沸沸揚揚，也引發民眾對流感疫苗的信任問題，郭香蘭則表示，基隆市拿到的疫苗經過額外檢驗，都是正常的疫苗。由於今年的流感疫情因為暖冬因素，可能會比往年更久，甚至延續到過年後，呼籲民眾帶孩子前往醫院接踵，之前有第一次接踵的幼兒，也不要忘記施打第二次。

衛福部基隆醫院及基隆長庚醫院也表示，院內現在僅有6個月到3歲幼兒疫苗可供施打，3到6歲及成人疫苗仍屬於短缺狀態，已設立類流感門診加強因應，目前前來求診的病人並未明顯增加。

(中時 )

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