《全台最速報》麥寮港改制雲林國際商港 公投連署第二階段全面啟動

2019年01月15日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎麥寮港改制雲林國際商港 公投連署第二階段全面啟動

雲林縣長張麗善15日會同縣內工商農界代表舉行記者會，宣布麥寮港改制雲林國際商港公投連署第二階段全面啟動，呼籲鄉親們在2月12日前共同完成40萬份的公投連署，用行動支持麥寮港改制成國際商港，共同推動臺灣港口經濟再起。

◎韓國瑜公務繁忙 陳炳甫三子連線無法同台

台北市士林大同選區立委補選剩不到兩周，國民黨候選人陳炳甫日前喊話將邀請高雄市長韓國瑜（禿子）、台中市長盧秀燕（燕子）與新北市長侯友宜（漢子）站台，來個「三子連線」，不過，陳炳甫15日受訪表示，晚會暫定在20號及26號，會切成4個時段，但沒辦法3位都到，每個時段只會有2位市長到場。

◎郭國文登記參選南市立委 民進黨新生代力挺

「大師兄前進立法院！」台南市立委第2選區補選激烈，民進黨參選人郭國文今日上午由來自全台各地民進黨新生代議員陪同到台南市選委會登記參選，為大師兄打氣。面對脫黨參選的陳筱諭，新生代也有話說，「我們都是民進黨栽培的年輕人」，郭國文提出世代合作呼籲，延續民進黨改革腳步，強調這次立委補選關係2020大選，是一場不能輸的選戰。

◎開國道閃神！聯結車追撞護欄慘斷頭

國道3號15日凌晨2時多，1輛負責運送車輛的聯結車行經南下134K路段，疑似精神不濟，高速衝撞前方大貨車，再撞上中央護欄，聯結車頭撞斷掉落北上內線車道，所幸當時內線車道未有車輛經過，僅造成聯結車鄭姓駕駛頭部受傷，無生命危險，遭撞大貨車則順勢滑至路肩，詳細肇事有待警方調查。

(中時電子報)