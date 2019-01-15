新光近10年LDCT肺部檢查發現 8成女性罹肺癌不吸菸

新光近10年LDCT肺部檢查發現，8成女性罹肺癌不吸菸，醫師表示，與空汙、油煙等環境危害有關。（魏怡嘉攝）

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近年國內罹患肺癌女性愈來愈多，新光醫院統計該院近10年低劑量電腦斷層(LDCT)肺部檢查發現，在罹患肺癌女性當中，不吸菸者佔83.5％，醫師表示，根據國外研究，即使不菸，空氣汙染致肺癌的影響約佔2至3成，目前推測女性肺癌發生率明顯上升，可能和空汙、油煙等環境危害有關。

新光醫院一般醫學科主任徐培菘表示，新光醫院自2007年6月至2017年12月LDCT共檢查3萬1838例，經開刀確認肺癌有267位，其中男性有109位，不吸菸者佔31.2％，女性則有268位，不吸菸者佔83.5％；整體而言，肺癌第一期佔81.6％，第二期4.5％，而肺癌病人當中有96.6％為肺腺癌，3％為鱗狀上皮細胞癌；相較台灣確診肺癌患者中，第一期比率僅占2成7，第四期比率則多達5成2，顯示肺癌有被低劑量電腦斷層(LDCT)檢查提早發現。

而在年齡方面，新光醫院近10年LDCT肺部檢查發現，女性發現平均年齡58歲，最年輕為35歲，男性發現平均年齡60歲，最年輕為36歲，與國人十大癌症中位數女性年齡65歲、男性年齡69歲出現明顯差異，亦與低劑量電腦斷層(LDCT)檢查提早發現有關。

徐培菘指出，罹患肺癌女性病人的確明顯增加，且這10年來肺腺癌比例越來越高，但以抽菸好發為主的鱗狀上皮細胞癌比例卻越來越低，罹癌原因與空汙、油煙等環境危害有關，對於有出門需求者則應配戴上防PM2.5口罩並且避免重複使用，待在室內時，最好關密窗戶，避免戶外PM2.5進入室內，同時建議室內也需要置放有效過濾PM2.5的空氣清淨機，以維護室內良好空氣品質。

至於韓國瑜市長因拚選舉時差點得支氣管炎，之後直播時也是頻頻咳嗽，為了防空汙不再咳而戴著隨身空氣濾淨機，成了焦點目光，徐培菘說，隨身型機器釋放負離子的範圍不大，要是在室外走動，所處空間越大，淨化的效果也會遞減，效果較有限。

(中時 )

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