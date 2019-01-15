對警播羅百吉神曲《X你娘》 吃妨害公務官司

男子對警察播羅百吉神曲《X你娘》，吃上妨害公務官司。（非事發示意圖／Honda Taiwan提供）

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中時

邱姓男子去年10月到新屋許家討債，許母害怕報警，2員警到場勸說，沒想到邱男不但挑釁稱「我在這不犯法」，甚至以汽車音響大聲播放羅百吉的神曲《x你娘》，邱男被逮後辯稱只是心情不好想抒發，但桃檢認定他執意挑戰公權力、以歌曲辱警，依妨害公務罪嫌起訴。

26歲邱姓男子不滿許姓男子欠錢不還，2018年10月17日下午4點到許男新屋老家討債，許母應門，獲悉許男不在家仍騷擾、恫嚇，許母嚇得報警求援。

李姓和羅姓員警到場，勸說許男已不住在老家，請邱男停止騷擾許母，但邱男不聽勸，不斷出言挑釁，稱「我在這又不犯法」、「我只是要聊聊天而已」，員警見阻止無效，端出法條要以社會秩序維護法辦他，邱男竟返回車上，以汽車音響大聲播放羅百吉的名曲《幹你娘》，警方當場逮捕送辦。

邱男坦承播放含有三字經等不雅字眼的歌曲，卻矢口否認辱警，強調自己沒有違法，只是心情不好想抒發情緒。

檢察官勘驗密錄器發現邱男不斷大聲叫囂、態度跋扈囂張，加上許母也證稱有聽到邱男大聲播放含三字經的歌曲，檢方認為邱男騷擾民眾、不理會員警勸導，執意挑戰公權力，等到員警表態要執行公務時，就播放歌曲，意圖透過汽車音響放歌辱罵員警，妨害公務犯意明顯，依侮辱公務員罪嫌起訴。

(中時 )

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