影》東北季風到午後降溫有雨 玉山明後天有初雪可能

東北季風到午後降溫有雨 玉山明後天有初雪可能（中天新聞）
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東北季風報到，午後降溫有雨，明後天玉山有初雪可能。（資料照／陳信翰攝）

氣象局表示，今（15）日上午東北風較弱，午後則明顯增強，迎風面的北部及東半部降雨機率提高，中南部不受影響。明起至周五（18日）持續受東北季風影響，尤其明後天受到華南雲雨區影響，各地都會降雨，北部及東半部全天濕涼；中部以北及東北部低溫將下探14、15℃，其他地區約17至19℃。

氣象局說，周五白天水氣會先轉乾，各地氣溫稍微回升；周六東北季風強度減弱，降雨範圍縮小，剩下東半部及北部山區仍會降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴。北台灣的氣溫開始回升，高溫可達26、27℃，西半部及金門、馬祖有局部霧或低雲，會影響能見度。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今晚至周五清晨受到東北季風影響，由於挾帶較多水氣，明日起中部地區及南部山區也會有局部雨。且這波冷空氣略強於上一波，北台灣天氣轉為濕涼微冷，都會區低溫約16℃，沿海空曠地區約14℃，連中南部也會轉涼。

吳德榮說，要到周五白天東北季風才會減弱，天氣好轉、氣溫回升；周末假日各地又是白天溫暖舒適、早晚偏涼的天氣。但周日至下周三（20至23日）有另一波較強的冷空氣南下，可能會達到大陸冷氣團的標準，溫度又會明顯下降。

天氣風險公司則說，明後天是濕涼甚至偏冷，周五白天和周六轉為暖熱，周日晚上可能有大陸冷氣團報到。這幾天的天氣變化很大，民眾要小心衣著，以免著涼。

此外，今年入冬後初雪尚未降下，吳德榮預估，明後天3500公尺以上高山最低溫約可降至0℃以下；中層大氣又有水氣移入，若兩者搭配得宜，玉山就有初雪的可能。至於合歡山的　頂端最低溫接近0℃，降下冰霰、冰珠都有可能，降雪機率不如玉山。

(中時 )

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