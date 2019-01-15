航港局推海運友善環境 今年將有21條航線改善完成

航港局表示，今年全數申請船舶改善完畢後，將有21條航線可提供無障礙友善服務。（航港局提供）

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截至去年年底，全台65歲以上高齡者已達326萬人、佔全國人口13.83％，為保障高齡者與身心障礙者權益，交通部航港局今（15）日表示，自去年3月26日起，以補助方式鼓勵業者增設無障礙設施，目前共有44艘大眾運輸船舶提出申請，今年全數改善完畢後，將有21條航線可提供無障礙友善服務。

航港局表示，海運友善環境可保障身障者行動權益，也可因應長者通行的無障礙需求，航港局除協助地方政府改善交通碼頭外，也致力督促船舶業者，改善船舶無障礙設施。

航港局指出，船舶須考量結構、穩度與水密等安全因素，且艙門須達一定門檻高度，才可面對海上驚濤駭浪，而船體也須以瘦長型為主，才可減少水中阻力，機艙、救生等必要設備的空間設計更是複雜，加上船舶建造完畢後，若要改裝並不容易，也導致現成船舶無障礙環境改善更具挑戰性。

透過航港局大眾運輸船舶無障礙補助計畫，鼓勵業者在大眾運輸船舶上增設「客艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用之活動式斜坡板」，與其他必要之船舶無障礙設施，目前已有18條航線、39艘船舶符合無障礙友善服務。

符合無障礙友善服務的航線包括臺北－平潭、布袋－馬公、高雄－澎湖離島、臺南-澎湖、澎湖離島間2條航線、基隆－馬祖、馬祖小三通2條航線、馬祖離島間3條航線、金門小三通航線、金門離島間、臺東－蘭嶼－綠島2條航線、後壁湖－蘭嶼、大稻埕－關渡－淡水等，另有澎湖白沙-鳥嶼、白沙-大倉、白沙-員貝等3條航線5艘船舶也將陸續於今年度完成。

航港局今年將邀請身障者辦理實地稽核，並結合船舶重要資訊QRCode查詢系統，揭露無障礙友善相關資訊，方便所需民眾參考選擇。身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘表示，船上的無障礙環境，讓身障者終於也能享有搭船出遊的便利。

(中時 )

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