全台最大泥塑王母娘娘完成陳英記父子寫下宮廟史新頁

英記神佛藝術雕塑創始人陳英記父子為全台最大的泥塑王母娘娘金身安金箔。（英記神佛藝術雕塑提供）

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英記神佛藝術雕塑創始人陳英記（右）與兒子陳至煌雕塑全台最大的泥塑王母娘娘神像。（英記神佛藝術雕塑提供）
玉里鎮崙敦古鳳宮主委吳義郎（右二）太太羅心慧（左二）相當肯定陳英記（右一）、陳至煌（左一）父子的神像雕塑功力。（英記神佛藝術雕塑提供）
英記神佛藝術雕塑創始人陳英記對崙敦古鳳宮的神像，相當滿意。（英記神佛藝術雕塑提供）

花蓮縣吉安鄉勝安宮威名遠播，製作全台最大脫胎批布觀世音菩薩像

的陳英記，最近又帶著兒子陳至煌前往分宮玉里鎮崙敦古鳳宮雕塑全

台最大的泥塑王母娘娘金身，2項宮廟神像紀錄，無人出其右。

英記神佛藝術雕塑創始人陳英記在花蓮接觸的第一間廟宇就是勝安宮，在開山堂主石得生引薦下，開始製作寺廟神像，高5.6公尺的大悲寶殿南無觀世音菩薩，是運用脫胎批布純古法製作，在當時堪稱是全台殿內最大脫胎批布的觀世音菩薩，另，鎮殿王母娘娘神像也出自他的巧手。

陳英記相當感念恩人石得生，如今，他帶著兒子陳至煌前往玉里鎮工作，巧的是，崙敦古鳳宮也是勝安宮的分宮，最近父子倆雕塑高2.6公尺的鎮殿王母娘娘金身，堪稱是全台最大的泥塑王母娘娘金身。以泥塑批布金身的純手工古法製作，能讓神佛像金身保存最久、最完整。

73歲的陳英記出生新竹縣，有10名兄弟姊妹，父母務農、家境困苦，排行老二的他從小由祖父母帶大，小學畢業後，為了分擔家計，14歲時前往台北找工作，幸運地遇到了一生中的恩師陳祿官（樂觀師），這位知名塑佛名家，讓他跟隨在旁學習長達12年。

儘管碰到許多困難，但陳英記咬緊牙根，不斷提醒自己不能回頭，永不放棄，前往花蓮發展，闖出一片天後，帶著畢業於台灣藝術大學的兒子35歲陳至煌，一頭栽進宗教文化領域，陳英記傳統技法精湛，陳至煌現代技法鮮活，相輔相成，讓神佛像更加「神采奕奕」。

應崙敦古鳳宮主委吳義郎之邀，陳英記父子倆雕塑5尊神像，包括王母娘娘、左右宮女、二郎神君、齊天大聖等，父子倆均採泥塑批布金身製作，方式是採用黏度較高的瓦土塑型，等待粗坯完成，再用自然風乾方式乾燥瓦土，相當耗時，接著再以幾近失傳的純古法批布技巧，利用布與布之間的重疊咬合力，達到神佛像永久性保固效果。

吳義郎指出，陳英記父子倆技法高超，目前5尊神像已進行到金身按金箔階段，由衷歡迎十方大德前往參拜，欣賞全台最大泥塑王母娘娘神聖作品之餘，同時感受母娘的慈悲。

(中時 )

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