李鴻源提治水意見 建議韓國瑜親自走進下水道

2019年01月15日 11:58 中時 林宏聰

前內政部長李鴻源（中）選前答應替高雄治水「把脈」，15日他率領團隊南下勘查68個易淹水點，提出各項初步看法，高雄市長韓國瑜（右）稱讚他是「現代大禹」、「治水界祖師爺級人物」。（林宏聰攝）

前內政部長李鴻源選前答應替高雄治水「把脈」，15日他率領團隊南下勘查68個易淹水點，提出各項初步看法。（林宏聰攝）

前內政部長李鴻源選前答應替高雄治水「把脈」，15日他率領團隊南下勘查68個易淹水點，提出各項初步看法，韓國瑜稱讚他是「現代大禹」，並接受李鴻源建議，將親自走進下水道凸顯清淤成果，「我跳了愛河之後，再去游下水道」。

韓國瑜15日上午與李鴻源、高市水利局長李戎威共同開記者會，李鴻源提出治水短、中、長期初步計畫，他表示，七年之病需服三年之艾，建議水利局分級分類列出處理順序，他請市民給新團隊2年時間，應可逐步看到治水效果。

李鴻源提到，凡那比颱風之後，他曾建議前市長陳菊蓋滯洪池，不能說沒有效果，但市府規畫25座已做了15座，現在要盤點有沒有設在對的位置，有沒有標準作業程序，且另有10座要不要蓋、蓋在什麼地方？滯洪池本身不貴，但土地價格很高。

他說，低衝擊開發或稱「海綿城市」共有11帖藥，滯洪池只是其中之一，其他的作法相對便宜，應考量高雄口袋裡有多少錢，做出最佳化管理，例如將閒置公有土地、國軍營舍稍微挖凹，平時當活動空間，汛期當小滯洪池，幾乎不花錢。

李鴻源認為，只靠滯洪池或拉高堤防高度效果不大、成本過高，應以都市設計的手段解決淹水問題，但這不是水利局單獨可處理的，可能跨越都發局、地政局、甚至中央管河川要與水利署密切溝通，建議韓國瑜在市長室成立跨局處小組整合治水。

高市水利局長李戎威指出，68處易淹水區非常多是結構性問題，高雄過去以10年重現期為標準，新北市則設計200年防洪標準，因此未來他會向中央爭取，希望高雄不只有10年保護程度，而是考慮30年、50年，成功治水投資才會願意進來。

另外，李鴻源透露下水道裡垃圾五花八門，高雄號稱1小時可處理70毫米降雨，在世界上是很高標準，但淤積占約3成，他建議水利局快清淤，然後由韓市長親自走進下水道，藉由宣誓動作呼籲市民一起維護，別再把垃圾、煙蒂丟進人孔。

(中時 )