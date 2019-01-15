航港局推動海運友善環境 輪椅搭船真好行

身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘體驗載客船舶無障礙設施。圖：航港局提供

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航港局鼓勵大眾運輸船舶增設特製化輪椅及供進出艙室使用之活動式斜坡板。圖：航港局提供

交通部航港局為照顧身心障礙民眾及年長者，積極改善現成船無障礙環境，107年3月26日起以補助方式鼓勵業者增設無障礙設施，共有44艘大眾運輸船舶提出申請，預計今年全數改善完成後，將有21條航線可提供無障礙友善服務。

航港局局長謝謂君指出，根據內政部最新統計，截至2018年底，全台65歲以上長者人數，已高達326萬人，約占全國人口13.83％，海運友善環境不僅是保障身心障礙者行動的權益，也可因應許多年長者通行無障礙之需求，因此航港局不但大力協助地方政府改善交通船碼頭，並督促船舶業者積極改善船舶無障礙設施設備。

身心障礙者聯盟常務理事劉金鐘指出，搭船出遊所感受的海上徐風、夕陽美景等都是很美好的體驗，以前船舶環境對於身障者並不友善，經過這幾年政府推動船上無障礙環境，積極解決船舶門檻、走道、輪椅停靠及改善岸接設施等，使得身障者也能享有搭船出遊的便利。

航港局指出，海上船舶必須考量結構、穩度及水密等安全因素，艙門應有必要的門檻高度，以面對海上的驚濤駭浪，船體應以瘦長型為主，以減少水中阻力，再加上機艙、救生等必要設備，空間設計上較為複雜，而且船舶於建造完成後不易改裝，使得現成船無障礙環境改善更具挑戰性。

經由航港局大眾運輸船舶無障礙補助計畫的執行，鼓勵大眾運輸船舶增設「客艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用之活動式斜坡板」及其他必要之船舶無障礙設施，目前已有18條航線39艘船舶符合無障礙友善服務，分別為臺北－平潭、布袋－馬公、高雄－澎湖離島、臺南-澎湖、澎湖離島間2條航線、基隆－馬祖、馬祖小三通2條航線、馬祖離島間3條航線、金門小三通航線、金門離島間、臺東－蘭嶼－綠島2條航線、後壁湖－蘭嶼、大稻埕－關渡－淡水等，另有澎湖白沙-鳥嶼、白沙-大倉、白沙-員貝等3條航線5艘船舶也將陸續於今年度完成。

未來，航港局已規劃在今年度邀請身心障礙委員辦理實地稽核，體驗海運無障礙的改善程度，並結合船舶重要資訊QRCode查詢系統，將無障礙友善相關資訊充分揭露，方便民眾選擇搭乘時參考。

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