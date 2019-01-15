《時來運轉》單場暨場中投注 2019年澳網開打

2019年01月15日 11:59 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月15日~1月22日)

1.「澳網」：每日提供多場單場或場中投注。

網球四大公開賽的首站澳網開打，場場精彩不容錯過，台灣運彩每日將精選賽事提供單場或場中投注。

2.「美國職籃」：提供8場單場或場中投注。

近況不佳的波士頓塞爾提克將分別在1/17(四)對上東區第一的多倫多暴龍以及1/19(六)對上防守堅固的曼斐斯灰熊，在塞爾提克能否在主場守住勝利，台灣運彩提供單場及場中投注一同關注。

3.「足球」：提供43場單場或場中投注。

亞洲盃本週最後一輪小組賽，目前已有9支球隊提前晉級16強，包括B組約旦、C組中國和南韓、D組伊朗和伊拉克、E組卡達和沙烏地阿拉伯，以及F組烏茲別克與日本，全都是2連勝確定提前晉級。A組情勢最撲朔迷離，地主阿聯大公國1勝1和暫居首位，但最後一輪對決1勝1負的泰國，贏或平肯定出線，但輸球可能落居第3；同樣1勝1負的印度對決1和1敗的巴林，巴林必須贏球，印度踢平仍有搶第3晉級的機會。B組的另一個出線名額，將由澳洲與敘利亞爭奪，兩隊正面交鋒將決定次名誰屬。下週日起，16強淘汰賽將會緊接登場。

德甲本週末回歸，下半季首輪就有拜仁慕尼黑作客霍芬海姆、慕森加柏作客勒沃庫森，以及多特蒙德對壘RB萊比錫等多場精彩好球。英超本週兩場倫敦德比，切爾西鬥兵工廠肯定是焦點中的焦點，另外還有熱刺作客富勒姆，新敗的熱刺必須強摘3分，才有希望重回爭冠行列。

4.「美式足球」：提供2場單場投注。

美式足球已進入兩個聯會的冠軍戰，國家聯會不出意外，由兩支例行賽戰績同為13勝3敗的最強球隊交鋒。例行賽2場對戰都贏的紐奧良聖徒，將在主場迎戰洛杉磯公羊。聖徒平均單場只失22.1分的堅強防守，對壘平均每場可攻下32.9分的國聯最強進攻，國聯冠軍戰將是一場矛盾對決。美國聯會方面，西區龍頭堪薩斯酋長強勢晉級，主場迎戰前4年3度殺入超級盃並拿下兩次冠軍的新英格蘭愛國者；酋長隊史僅有兩次打進超級盃，唯一奪冠已是1969年的陳年往事，能否阻擋愛國者再闖超級盃早已是網路熱門話題。

5.「冰球」：提供7場單場投注。

西部聯會精彩好球就在1/16(三)匹茲堡企鵝對上聖荷西鯊魚以及1/18(五)溫尼伯噴射機對上納許維爾掠奪者，實力堅強的各隊，無不卯足全力奮力衝刺，強隊碰上強隊會冒出怎樣的火花，請鎖定台灣運彩提供的單場投注。

(中時電子報)