蘇內閣、賴內閣差在哪？彭蕙仙提出兩大關鍵

行政院14日舉辦聯合交接典禮，由副總統陳建仁（中）擔任監交人，卸任行政院長賴清德（左）將印信轉交給新任院長蘇貞昌（右）。（資料照，王德為攝）

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中時電子報
／綜合報導

蘇貞昌回鍋重組內閣引來外界討論，號稱要「大破大立」卻僅是將賴內閣複製貼上。國民黨立院黨團直言，根本看不到回應民意的地方，更多的是派系分贓與妥協。對此，資深媒體人彭蕙仙則指出，行政院秘書長李孟諺形容蘇內閣「會做事、接地氣」，但與賴內閣95％相似的蘇內閣，之前做不出讓民眾有感的成績，同樣一批人，為什麼到蘇內閣就可以了？彭點出兩大關鍵。

蘇內閣名單出爐後許多人批評，前行政院長張善政昨表示，他原本對內閣改組有2項期待，但改組幅度太低，等於兩項期待已落空1.5項。此外，國民黨立院黨團也指出，蹉跎一個半月後，所看到的內閣名單幾乎是複製貼上，根本看不到回應民意的地方，更多的是派系分贓與妥協。

然而，留任的行政院發言人Kolas Yotaka日前說蘇貞昌這次組閣，核心理念是要組立刻上手、能接地氣、強化溝通、拔擢中生代，組成一個「會做事，接地氣」的內閣。蘇也指示各部會加強與人民溝通，透過「社群媒體」與民眾溝通，讓政策更貼近民心，政策推動過程更加順利。

對此，彭蕙仙在奇摩「政事觀察站」撰文指出，與賴內閣95％相似的蘇內閣，之前做不出讓民眾有感的成績，同批人為何到了蘇內閣就可以了？她指出有兩大關鍵，包括領導人的目標改變，對施政的輕重緩急有不一樣選擇，以及換了閣揆，所以領導的風格改變。

彭蕙仙指出，蔡英文強調新內閣要讓人民有感，何謂有感？就是有錢可進人民荷包，未料蔡政府才剛小試一番，立刻引發「紅包之亂」。至於領導風格改變，主要可能是寄望蘇貞昌能嚴格治軍，讓內閣上緊發條，能夠提高效率。但彭說在蔡英文以「連任至上」做為施政目標的前提下，官員的效率只是反映執行長官意志的忠誠度，與創造優異的執政成績不一定有關，因此與所謂「接地氣」天差地遠。

(中時電子報)

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