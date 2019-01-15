美太空合作禁令放寬？陸美共享嫦娥四號數據

2019年01月15日 12:02 中時電子報 馮英志

美陸關係逐漸升溫改善？大陸嫦娥四號成功登月背引起全球關注，媒體報導指出大陸已與美國太空總署（NASA）分享嫦娥四號登月數據；但值得關注的是，此為2011年美國國會通過禁止NASA在沒有國會事先批准下與大陸進行太空項目合作的法律後，雙方首次合作。

嫦娥四號成功後，大陸將繼續月球探測工程，2019年底前後將發射嫦娥五號，還將發射嫦娥六號、七號、八號，並嘗試建立月球科研基地可行性。

根據《美國之音》（VOA）14日報導，中國大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華「探月工程嫦娥四號」記者會上指出，「美國NASA跟我們提出，希望利用美國月球軌道上月球觀測衛星LRO（Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO），來觀測嫦娥四號著陸時月塵訊息。」

他說，陸美雙方科學家進行密切溝通，美方將他們衛星有關資訊告訴了陸方，陸方也及時把嫦娥四號著陸經緯度、著陸時間告訴了美方。但是在嫦娥四號著陸的時候，LRO不在上空，不能即時監測。他說，後來LRO過頂時，進行了監測，美方也在網上公佈了有關照片。他強調，這個合作是科學家共同的願望，航太大國、航太強國更應該突出合作。

陸方表示，中國大陸高度重視航天合作，此次嫦娥四號成功在月球背面著陸，搭載了德國、荷蘭、瑞典和沙烏地阿拉伯四個國家的「有效載荷」（探測器在完成特定任務時配備的儀器與設備）。大陸將與這些載荷的研製單位組成國際科學家團隊，共同開展科學研究。但可能限於美國法律，美國並未參與此次合作。美國國會2011年通過「沃爾夫條款」，禁止NASA未經國會明確批准就與中國大陸進行任何形式的合作，並且禁止美國航空航天局所有設施接待大陸官方的來訪者。

此外，吳艷華還說，將繼續月球探測工程，2019年底前後將發射嫦娥五號，之後還將發射嫦娥六號、七號、八號，並嘗試建立月球科研基地可行性。另外，大陸首次火星探測任務將於2020年前後實施。

(中時電子報)