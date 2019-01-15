力挺口譯哥趙怡翔 駐德代表謝志偉：萬中取一的人才

2019年01月15日 12:06 中時電子報 張達智

開銷大+欠親友錢 口譯哥發文自憐「實賺15萬多」

前外交部長辦公室主任趙怡翔（口譯哥），被拔擢外派駐美代表處，遭質疑是一步登天，引發爭議。駐德代表謝志偉力挺趙怡翔，稱他是「萬中難得取一的」外交人才，更強調民主的遊戲規則就是：贏的發包，輸的打包，不服氣，回家練沙包。

「口譯哥」趙怡翔並非循著外交體系一步一步晉升，而是被依政治任命，進外交部未滿一年即派任駐美代表處政治組長，因此引發爭議。外交部長吳釗燮12日說，美方聽到趙怡翔要過去華府都非常感謝，他們與趙怡翔共事過，都認為他是可靠的人。

而駐德代表謝志偉今（15日）也在臉書發文力挺趙怡翔。謝志偉首先強調，民主的遊戲規則是「贏的發包，輸的打包，不服氣，回家練沙包」。

謝說趙怡翔自願返台服兵役，自願放棄加拿大國籍，由吳釗燮一路帶著從黨基層作起，明眼人一看就知道，吳部長在為民進黨政府、為台灣培養一位萬中難得取一的對美外交人才。

而趙怡翔一路就是「政務任命」，因此若政黨輪替，將和謝志偉一樣，打包回家吃自己，掛名「政治組長」連一毛錢都沒多！

謝志偉更說，未來幾年，台灣將在「反台親中遠美」或「保台禦中友美」的兩大抉擇中作出決定，影響深遠，台灣是要救亡圖存抑或覆巢毀卵，端看此局。在此情況下，派出一位能讓美國在台恊會的政治組組長等為其背書的趙怡翔以「政治組組長」名義去襄佐高碩泰大使，誰曰不可，誰曰不宜？！

(中時電子報)