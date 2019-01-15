力挺口譯哥趙怡翔 駐德代表謝志偉：萬中取一的人才

趙怡翔。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報
開銷大+欠親友錢　口譯哥發文自憐「實賺15萬多」

前外交部長辦公室主任趙怡翔（口譯哥），被拔擢外派駐美代表處，遭質疑是一步登天，引發爭議。駐德代表謝志偉力挺趙怡翔，稱他是「萬中難得取一的」外交人才，更強調民主的遊戲規則就是：贏的發包，輸的打包，不服氣，回家練沙包。

「口譯哥」趙怡翔並非循著外交體系一步一步晉升，而是被依政治任命，進外交部未滿一年即派任駐美代表處政治組長，因此引發爭議。外交部長吳釗燮12日說，美方聽到趙怡翔要過去華府都非常感謝，他們與趙怡翔共事過，都認為他是可靠的人。

而駐德代表謝志偉今（15日）也在臉書發文力挺趙怡翔。謝志偉首先強調，民主的遊戲規則是「贏的發包，輸的打包，不服氣，回家練沙包」。

謝說趙怡翔自願返台服兵役，自願放棄加拿大國籍，由吳釗燮一路帶著從黨基層作起，明眼人一看就知道，吳部長在為民進黨政府、為台灣培養一位萬中難得取一的對美外交人才。

而趙怡翔一路就是「政務任命」，因此若政黨輪替，將和謝志偉一樣，打包回家吃自己，掛名「政治組長」連一毛錢都沒多！

謝志偉更說，未來幾年，台灣將在「反台親中遠美」或「保台禦中友美」的兩大抉擇中作出決定，影響深遠，台灣是要救亡圖存抑或覆巢毀卵，端看此局。在此情況下，派出一位能讓美國在台恊會的政治組組長等為其背書的趙怡翔以「政治組組長」名義去襄佐高碩泰大使，誰曰不可，誰曰不宜？！

(中時電子報)

文章來源：謝志偉粉絲頁

蘇內閣、賴內閣差在哪？她提出兩… 口譯哥駐美 蔡英文：我也是看報…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。