NBA》超越布萊恩 哈登神技創兩紀錄

2019年01月15日 12:06 中時電子報 黃邱倫

哈登今天勇猛的摘下57分，神技般的創下兩項紀錄，而且連續17場得分破30分，超越「小飛俠」布萊恩、「天勾」賈霸、張伯倫與霍金斯，獨居NBA史上第七。

James Harden tied a career-high for points in a half with 36 PTS for the @HoustonRockets!#GrindCity 48#Rockets 54



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哈登今天33投17中，其中包含6顆三分球，加上18罰只失1球，寫下本季單場得分新高。連續17場得分破30分，成為1976年之後43年來連續場次30分以上的最佳紀錄。

此外，哈登連續30分以及5次助攻的場次停留在16場，本季已有14次單場得分破40分，改寫了火箭隊史51年來單季新高紀錄。

哈登光是上半場就已攻下34分，超越了布萊恩、張伯倫與霍金斯等人並列的第七的紀錄，可惜助攻次數0次，將所有精神都放在攻擊上面。

第三節哈登火力不減，單節進帳12分，打得來犯的灰熊潰不成軍，最終以18分之差大勝，拿下本季3次交手全勝，跨季對戰5連勝，如果連同熱身賽的話，那就是7連勝了。

(中時電子報)