「土產變精品」竹崎金龍蜜棗好品質上市

2019年01月15日 12:16 中時 張亦惠

竹崎鄉金龍蜜棗推出「棗到幸福」禮盒，15日在竹崎最大宗產地舉行上市記者會。（張亦惠攝）

美女總幹事林孟怡推廣「棗到幸福」禮盒。（張亦惠攝）

縣長翁章梁現場試吃，直呼好甜。（張亦惠攝）

小朋友直呼棗子好大顆「好像小蘋果」。（張亦惠攝）

竹崎復金村的蜜棗又大又甜。（張亦惠攝）

竹崎鄉金龍蜜棗推出「棗到幸福」禮盒，15日在竹崎最大宗產地舉行上市記者會，農糧署南區分署長姚志旺、嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲及竹崎鄉農會總幹事林孟怡皆到場推廣金龍蜜棗。嘉義縣長翁章梁表示，「將在地土產變精品」，竹崎棗子甜分高、水分夠，是送禮的最佳選擇。

竹崎鄉蜜棗種植面積約45公頃，年產量約200萬公斤，採收期為12月至3月間，「金龍」蜜棗名字，取自竹崎最適合種蜜棗的復金村及龍山村。林孟怡說，竹崎位於阿里山腳下，地勢氣候適合棗樹生長，加上日夜溫差大，種出來的棗子口感脆甜，目前正值採收期，蜜棗除好吃外，營養價值高，是相當值得推廣的高經濟作物。

翁章梁及竹崎的小朋友現場試吃蜜棗，小朋友直呼「好像小蘋果」、「好甜」，農民也笑開懷，說是悉心照料「當然甜」。翁章梁說，透過行銷和包裝把「土產變精品」，讓全台民眾能享受嘉義優質的農產品。

種蜜棗12年的農民邱創英說，復金跟龍山的土質很適合種蜜棗，加上農會輔導種植方式，施用有機肥、噴灑安全用藥、網室栽種等，大家種出來的蜜棗品質日漸提高。

姚志旺指出，台灣蜜棗產區以高雄、屏東為主，竹崎的產量雖少，但口感及品質卻讓人驚艷。姚也呼籲，目前蜜棗價格穩定，希望能持續穩定，農民不需搶收，熟度夠再採收，才會獲得消費者青睞。

(中時 )