腦癌患者福音 中研院成功輸送奈米藥物

2019年01月15日 12:15 中時 林志成

血腦障壁是腦瘤治療的主要障礙，中央研究院生醫所研究員謝清河的團隊發現，在靜脈注射極低劑量的血管生長因子，能夠使奈米化療藥物－微脂體小紅莓（LipoDox）安全且有效地輸送至腦瘤部位，成功找到這把開啟血腦障壁防護罩的鑰匙，為腦癌治療帶來新契機。相關成果刊登於去年12月11日出刊的《美國化學會奈米雜誌》。

謝清河表示，膠質母細胞瘤是一種常見也是最致命的腦癌，在確診之後，患者往往只剩下12-15個月左右的壽命。主要是因為惡性腦瘤生長快速且極具擴散侵犯性，開刀無法拿掉全部的腫瘤，即使合併化療或電療，仍只有不到5％的病人可以活超過五年。

棘手的是，目前臨床上一般常用的化療藥物幾乎都無法使用，因為藥物靜脈注射後90％以上會被腦部特有的「血腦障壁」阻隔，無法穿透至腫瘤部位以產生療效。而目前臨床上可用的化療藥帝盟多雖有較好的血腦障壁穿透性，卻有將近70％的病人其癌細胞會產生抗藥性。

謝清河團隊原本以幹細胞與心肌再生研發為主，但2012年發表於科學轉譯醫學雜誌的研究中，意外發現在心臟注射「血管生長因子（VEGF）」，可短暫但明顯地增加奈米粒子通過血腦障壁的程度。謝清河因此突發奇想，或許可將此發現應用於促進腦部核磁共振顯影與化療藥物輸送。

研究團隊指出，即使找到開啟血腦障壁的方法，也得「隨手關門」。因為血腦障壁在維持大腦生理平衡與神經系統保護功能上扮演關鍵角色，若打開防護罩太久，可能引進危險物質進入大腦，傷害人體，必須謹慎拿捏VEGF劑量的選擇與後續藥物靜脈的注射時間。

謝清河團隊先利用老鼠實驗，證明靜脈注射極低劑量的血管生長因子，可在45分鐘後短暫地打開血腦障壁，增加血液循環中奈米粒子、造影劑、抗體與微脂體化療藥物進入大腦的程度約3.5倍；而血腦障壁會在約2小時內自動關閉，以免產生副作用。

為了進一步試驗這項技術是否能被用於治療惡性腦瘤，謝清河團隊發展出血管生長因子多次注射的多段式治療(每3小時芝麻開門一次)，不僅沒有產生明顯副作用、不用增加化療藥物用量、腫瘤迅速縮小，甚至可以將老鼠平均壽命延長至80天！這項研究成果對於治療人類腦癌有很大幫助。

(中時 )