三重踩朱立倫地盤？吳敦義怒回：全台灣都是中華民國地盤

國民黨主席吳敦義15日到三重舉辦主席感恩茶會，被問到是否踩朱立倫地盤時，變臉秒回「這是中華民國地盤」。（吳岳修攝）

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中時

國民黨主席吳敦義15日在三重舉辦五合一選舉感恩茶會，吳敦義步入會場時表示若無管制，他會慎重考慮參加國共論壇，媒體再詢問是否「踩到朱立倫地盤」時，吳敦義瞬間變臉怒回：「不要這樣講，這是中華民國地盤」，新北市長侯友宜則緩頰表示：「新北市歡迎任何人來，吳敦義到場他也非常歡迎」。

國民黨五合一選舉大勝，黨主席吳敦義選後在全台各地舉辦感恩茶會，15日來到新北市三重社教館舉行，包括吳敦義、副主席曾永權、組發會主委李哲華、立委羅明才、林德福及新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌及新北市黨部主委李乾龍、前立委林鴻池等政治人物均到場。

吳敦義在上午10時30分準時到場，媒體詢問是否會參加國共論壇，吳敦義強調，他卸任副總統還未滿3年，現在才一月，依照機密保護法規定要滿3年，限期要總統同意，這是政府規定，假設還有管制他，他會請副主席去，若無管制就會慎重考慮參加。

媒體隨後詢問吳敦義來到三重「是否踩到朱立倫的地盤？」吳敦義瞬間變臉怒回：「不要這樣講好不好？這是中華民國地盤」，轉身準備離去前再轉頭告訴記者，「我當過行政院長，是不是全台灣都我地盤？」

侯友宜事後則是替吳敦義緩頰，他表示他身為新北市長，歡迎任何人到新北市走動，也歡迎任何人就新北市的任何議題表達意見，就算朱前市長今天沒有來，他也非常歡迎吳主席來。

(中時 )

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