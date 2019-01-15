口譯哥駐美 蔡英文：我也是看報紙才知道

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

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中時電子報
「口譯哥」遭轟爆　吳釗燮傾外交部之力護愛將
口譯哥趙怡翔。（圖／取自趙怡翔臉書）

31歲未經外交特考就駐美領高薪惹議，「口譯哥」趙怡翔在臉書上喊冤，扣除種種開銷後實領15萬元左右，跟一般人薪資算法不同，讓他再次挨轟。對於近來爭議頗大的「口譯哥」事件，總統蔡英文受訪時說「看了報紙才知道他是政治組組長」。被PTT網友酸「女版馬英九」。

據《遠見雜誌》報導，引起爭議的「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處政治組長一事，總統蔡英文表示：「我也是看了報紙才知道他是政治組組長，但總統只能追著部長要成績，但是他要用什麼人、用在什麼位置上，這是部長的權力，我有看到一些輿論，但這是部長自己要面對的！」

PTT網友狂酸「真的女版馬英九無誤」、「馬英九是ni?」、「 再次證明沒有酬庸」、「奇怪不是說跟吳釗燮討論過嗎???」、「黨工無視中」、「蔡英九4ni」、「哈哈哈哈哈哈 又是這招 那吳部長說妳駁回任命是?」、「看報紙才知道，真不愧是馬英... 咦？」、「羅智強真的先知，還馬英九清白必蔡英文，哈 你看看你」。

除了口譯哥駐美看報紙才知道，媒體詢問蔡英文是否知道前教育部長葉俊榮聘管一事，蔡英文也回答「葉俊榮很想做這件事情(通過管案)，大家都知道，但我真的不知道他那天下午要開記者會宣布……」，「我還記得那天，我們在總統府開會，院長拿起簡訊時，我還抬頭看一下時間1:58分，他說3:00要開記者會，我說：『我反對啊！』」

看報導才知道的事情不僅如此，對於教育部長人選，原本外界熱議是陳良基，後來竟由因卡管案去職的潘文忠回鍋，蔡英文也表示：「（一開始）陳良基我也是看報導才知道的，最後是潘文忠，也是13日下午我才知道的……」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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