衣服摩擦可發電！興大研究登國際期刊

2019年01月15日 12:36 中時 林欣儀

興大材料系助理教授賴盈至（右）率領團隊開發出「奈米防水發電布料」，成果獲《尖端科學》期刊刊登。（林欣儀攝）

穿上雨衣接受風吹、雨打也能發電！國立中興大學材料系團隊有感於下雨時視線差、相當危險，花費1年時間研究，成功利用在防水布料上塗層的方式，增加衣物摩擦產生的靜電並轉化為電力使用，價格便宜且開啟綠色能源新視野，更登上《尖端科學》國際期刊。

穿上用新開發奈米防水發電布料製作的運動鞋，研發團隊成員、興大研究生蕭勇麒一邊走動，裝置在鞋子後方的LED燈隨之亮起。興大材料系助理教授賴盈至表示，這種布料是在現有的防水布料加以改良、塗上高分子奈米塗層，讓其可擷取風、雨的能量並轉化為電力。

賴盈至與蕭勇麒、研究生吳幸玫一年前開始研究，他說，一開始是感覺下雨時視線不清、若使用雨傘遮擋相當危險，便開始構思、如何能將水能量轉變為電力並做出警示作用，在研發期間，還曾因布料黏在一起、無法順利摩擦起電而遭遇瓶頸，之後採多層結構分離、才解決此問題。

布料發電，究竟能發出多少電力？賴盈至指出，如果以A4紙張大小的面積計算，約可發電30至40福特、可驅動LED燈或手錶電力，而人體運動產生的機械能轉換電力更多，且每件雨衣造價約50元台幣，較現有的發電機、發電扇葉等便利且低廉。

除可作為雨衣、風衣布料，團隊還利用機械轉換電能的特性，開發出不需電源供給的自動驅動感測器，只要觸摸就能當作鍵盤、操控電腦或手機，賴盈至說，未來希望朝使用人體穿戴的方式充電、達到自給自足的智慧穿戴應用。

賴盈至強調，新開發的奈米防水發電布料相當耐用，多數都可丟入洗衣機清洗，且運用範圍相當廣泛，像是台灣選舉期間使用的旗幟、露營設備或房屋屋頂等都能使用，未來希望朝商品化發展，透過大量製造再降低成本。

(中時 )