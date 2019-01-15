NBA》重返聖城 法國跑車率黃蜂螫傷馬刺

法國跑車帕克重返聖安東尼，率領黃蜂擊敗老東家馬刺，送給老帥帕波維奇難忘禮物。(美聯社)

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中時電子報

「法國跑車」帕克今天重返聖安東尼，回到這座他待了17個球季的地方，雖然全場12投僅中4，8分、3籃板、4助攻，但他仍率領黃蜂在客場108比93螫傷了馬刺，送給老教頭帕波維奇一份難忘的「禮物」。

此役雙方一路糾纏到第四節才分出勝負，帕克、蘭姆與肯巴沃克連續得手，黃蜂86比79拉開領先分數，肯巴沃克隨後又在三分線外放冷箭，黃蜂將差距擴大至雙位數，中止了近來3連敗。

肯巴沃克全場豪取33分，其中7顆三分球，還抓下4籃板，送出5助攻，蘭姆19分、7籃板，馬文威廉斯11分。

馬刺蓋伊缺陣，苦吞2連敗，艾卓吉28分、10籃板、4助攻，懷特18分、7助攻，迪羅薩14分、5籃板、5助攻，米爾斯14分。

(中時電子報)

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