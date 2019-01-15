月球表面首株「嫩芽」陸嫦娥四號完成人類首次月面生物實驗

2019年01月15日 12:41 中時 楊家鑫

月面微型生態圈外觀。（封面新聞）

月面微型生態圈模型內部。（翻攝微博）

大陸嫦娥四號此前成功登陸月球背面，創下人類太空探險新紀錄。大陸央視報導指出，15日，嫦娥四號上搭載的生物科普試驗載荷發佈了最新試驗照片，照片顯示試驗搭載的棉花種子已經長出了嫩芽，這也標誌著嫦娥四號完成了人類在月面進行的首次生物實驗。

大陸央視報導稱，此次在月球上進行的生物科普試驗選擇了棉花、油菜、馬鈴薯、擬南芥、酵母和果蠅六種生物作為樣本，將它們的種子和蟲卵帶到月球上進行培育。

最新傳回的圖片顯示，棉花的嫩芽長勢良好，這是在經歷月球低重力、強輻射、高溫差等嚴峻環境考驗後，在月球上長出的第一株植物嫩芽，實現了人類首次月面的生物生長培育實驗。後續，這株成功培育出的植物嫩芽還將繼續生長，有望成為月球上的第一片綠葉。

事實上，在人類航太活動中，植物上天已不是新鮮事。1940年代，美國就將玉米種子發射升空並成功回收。此後，隨著航太技術的發展，植物栽培實驗基本成為航太活動，尤其是宇宙空間站的標配。可以說，太空生命科學研究一直是航太研究的熱門領域。

這次由重慶大學牽頭設計的科普載荷「月面微型生態圈」是一個由特殊鋁合金材料製成的圓柱形「罐子」，高18公分，直徑16公分，淨容積約0.8升，重量為3公斤，成本造價在千萬元人民幣以上。

該微型生態圈模擬動植物在地球的生存環境，帶有水和配備好的營養液。另外，動植物的光合作用是靠吸收月球的自然光來進行的，整個裝置裡面是沒有燈光的，是通過「罐子」中的光導管吸收月球表面的自然光進行光合作用，釋放的氧氣供昆蟲卵吸收，然後昆蟲卵排出二氧化碳和生活垃圾提供給植物種子。

本次月面生物實驗的目標是在月球表面實現動植物的一個生命週期。同時，馬鈴薯還可作為人類太空生存食物來源，其實驗價值更加重大。

(中時 )