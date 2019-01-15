踢向全世界 NISSAN KICKS嗆辣有所本

2019年01月15日 12:23 中時電子報 綜合報導

當全世界都在談跨界時，該如何破格創新，對汽車設計師來說何其燒腦！

走出去吧！世界這麼大，說不定靈感就隱藏在某個角落。

得益於NISSAN佈局全球的資源優勢，在日、美、拉丁美洲三地設計中心攜手合作下，靈感源自熱情的巴西，格局卻放眼全世界，NISSAN KICKS於焉誕生！

熱情森巴舞、歡樂嘉年華...愛怎麼形容都行。但我們真心覺得，KICKS精悍的外觀與俐落的身手更像是巴西足球明星！被踹上一腳，還能這麼開心的！？除了NISSAN KICKS真想不到其它的！

拉丁風 掃全球

一如前述，NISSAN KICKS設計靈感源自熱情的巴西，早在2014 Sao Paulo國際車展時就以概念車姿態登場，量產版隨後在2016年巴西奧運會上全球正式亮相。這是NISSAN全球設計中心（日本）攜手加州中心與里約中心，共同合作的心血結晶。

飽滿輪拱、犀利線條、緊緻車身...設計團隊幾乎原汁原味地把KICKS Concept的概念付諸實現。特別是那用以表現厚重穩健城市意象的金屬鈦灰，配上象徵里約夕陽的深邃亮橘，作為強力主打的two-tone車色，蓄勢待發的態勢，讓KICKS看起來渾身充滿活力及各種可能性。

NISSAN全球三大設計中心火力全開，以全球戰略車KICKS展現來自拉丁美洲的熱情。(圖/業者提供)

當然，車頭上NISSAN最新的V-Motion家族水箱罩是少不了的，搭配LED主動頭燈與整合式保桿/下氣壩，形塑豐富的前臉表情。再加上輕盈的懸浮式車頂設計、KICKS ID.運動化套件與足下四只雙色切銷式17吋鋁圈，共同建構KICKS突破框架的跨界格局。我想，KICKS的熱情魅力不僅侷限在拉丁美洲，它的強悍特質恐怕全世界的少年頭家都抵擋不住！

利用黑色A柱與C柱打造懸浮式車頂，是KICKS外觀一大特色。(圖/業者提供)

KICKS ID.運動化套件除了實用以外，更形塑強烈的跨界意象。(圖/業者提供)

打開車門，以深灰/橘色為基調的座艙配色鋪天蓋地，儀表台/門飾板/中央扶手及座椅都包覆著洋溢熱情的亮橘色皮革面料，重點是做工質感出乎意料之外的好！KICKS表裡一致的美學風格讓人不由驚嘆，眼前不斷上演的精彩戲碼，我該用絕無冷場來形容嗎？

還沒完呢！駕駛座上三幅式平底式方向盤，明白宣告它的運動跑格，令人愛不釋手的握感，甚至會帶給你坐擁跑車的錯覺。接著，7吋數位儀表與掛在中控台上的X-Media III高解析度八吋多媒體系統則共同架構出節奏明快的科技氛圍。前者用以顯示時速/油耗/行車電腦/智行科技/水溫/3A全時防護系統等資訊;後者則在影音/通訊功能之外，還可連接智慧手機Apple CarPlay及Android Auto，讓行動車連網與行車生活無縫接軌。從配備、設計到用料質感，KICKS把誠意給好給滿，連雞蛋裡敲骨頭的機會都不給。

裡外呼應的內裝鋪陳同樣以two-tone呈現，從造工到用量質感，處處讓人眼睛一亮。(圖/業者提供)

媲美百萬等級的皮革觸感與用料做工，以平實價格就能入手。(圖/業者提供)

小尺碼三幅平底式方向盤，握感真讓人愛不釋手。(圖/業者提供)

車身尺碼小巧緊湊，在巧妙的空間規劃下，乘坐舒適性超乎預期。(圖/業者提供)

車身尺碼小巧緊湊，在巧妙的空間規劃下，乘坐舒適性超乎預期。(圖/業者提供)

小尺碼三幅平底式方向盤，握感真讓人愛不釋手。(圖/業者提供)

跨界身 鋼砲魂

許多人評斷一輛車的優劣，經常取決於其動態駕馭表現，認為這才是車輛的本質。而KICKS作為一款行銷全球80餘國的戰略車款，NISSAN當然是審慎待之。在集團資源共享策略下，KICKS搭載Renault-NISSAN的CMF平台，聽到這裡，有人會眼睛亮了起來！因為策略夥伴Renault可是打造掀背鋼砲的一方之霸，要從中習得訣竅精要，那有何難的！？

然而，KICKS呈現給駕駛者的，倒也不是法系掀背風味複製貼上，反而更像是揉合兩方特長、擷取精要後的吸星大法。在靈巧車身尺碼與緊緻軸距下，無論城鄉或公路山徑，KICKS都佔據了絕對優勢，儘管車頭指向不能說是精準無比，但在底盤的協調作動下，就是能提供人車之間絕妙的溝通性。精良而適切的底盤調校設定，除了能帶給駕駛者掌控上的高的信心，靈活的身段更無疑是歡樂的泉源。

KICKS以最夯的Crossover裝扮，展現穿梭城鄉之間的跨界本色。(圖/業者提供)

再說那引擎蓋底下的1.5升自然進氣心臟，高效表現據說強壓傳統1.6升引擎！？這可不是什麼妖術，秘訣在於廠內代號HR15DE新動力，可是導入NISSAN當家跑車GT-R（VR38）同級技術～鏡面缸孔熔射，高達12.2：1的壓縮比設定，加上高效能反應快的E-VTC電控正時汽門、加強進氣提升扭力的TCV擾流控制閥...等技術加持，造就124ps/6300rpm、15kgm/4400rpm輸出表現，達17.3km/L的一級能源效率更是會讓車主忍不住驚聲尖笑的驚喜彩蛋。

1.5升自然進氣心臟導入當家跑車GT-R同級技術，搭配12.2：1壓縮比設定、E-VTC電控正時汽門、TCV擾流控制閥...等加持，造就124ps/15kgm輸出表現。(圖/業者提供)

小巧緊緻的車身尺碼搭配精妙的底盤調校設定，KICKS不論市區或山路都讓人備感信心，樂趣滿檔。(圖/業者提供)

拜附D-Step運動化邏輯的第五代X-CVT無段變速系統所賜，KICKS在一般模式下呈現的是(Smooth and Fast)快速與平順兼具的線性加速反應，有效抑制的頓挫感帶來出色的行路品質;而在D-Step運動變速邏輯下，重踩油門時會模擬AT換檔，頗具勁道的再加速性不僅輕盈暢快，更能在車陣中輕鬆脫困，體內潛藏媲美迷你鋼砲式的嗆辣本性，讓KICKS雖然小小一台，卻是樂趣無窮。

(中時電子報)