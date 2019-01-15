首場市政會議谷關登場 盧秀燕允和平專案續辦

市長盧秀燕帶來熱騰騰的「豬年大發」春聯送給現場人員。（陳淑娥攝）

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市長盧秀燕允諾每2個月1次的和平專案持續辦理。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕上任後首次市政會議，15日在和平區谷關登場，盧秀燕表示，就職典禮發送谷關空氣瓶子，就是要讓大家知道這裡的物產豐富，看見和平、谷關及梨山的美麗，會中包括梨山地區的大動脈、中橫修復等交通問題，以及2個月一次的和平專案將持續推動，獲得現場與會人士的肯定。

盧秀燕上任後首次市政會議上午在谷關登場，會中針對谷關溫泉系列活動、2019年台中燈會以及台中花博市民免費措施進行報告。

今年的台中燈會將於文心森林公園舉行，觀旅局長林筱淇指出，這次以12米的「御天飛行豬」為主燈，代表堅毅不拔、御風翱翔的特色，搭配32座4米至8米的主題燈、6座有頂光廊、8處光環境及4處迎賓門，打造一年一度的絢爛燈會。另外，小朋友最關心的「飛天豬小提燈」小提燈，將於2月16日至19日發送，預計共15萬盞。

交通局長葉昭甫也針對花博進行宣導表示，11、12月花博卡免費入園53萬5000人次，單日平均為9000餘人次，在元月1日市民免費措施上路後，前10日免費入園約12萬4100人次，單日平均約1萬2410人次，增加約34.9％。在交通方面，包括台鐵加開區間班次、市區接駁班次加密、調整后里馬場接駁配置及后里東站開放遊覽車上下客。

「把空氣帶回去，把錢留到和平！」和平區長林建堂感謝行動市政會議首站在和平，他說，和平區是台中的後花園，但和平無自治財源，需向中央爭取經費，但都要配合款有的高達50％，希望未來能加速汙水處理廠，要有安全回家的路，讓遊客進來、農產品賣出去。

有多位里長及區代表表示，希望能將台8線修復建設，以及和平專案能夠持續推動；盧秀燕當場允諾每2個月會繼續辦下去，並強調交通是目前最重要的市政，林佳龍到中央當交通部長，除山手線外，相信會給予台中最大的支持，而中橫上線也在中央評估中。

(中時 )

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