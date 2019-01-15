福建將推動與金門馬祖通水通電通氣通橋

2019年01月15日 12:42 中時 藍孝威

福建省近日召開人大、政協兩會，福建省省長唐登杰14日在作政府工作報告時表示，2019年福建將促進閩台經濟社會融合發展，推動與金門馬祖通水通電通氣通橋。

新華社報導，唐登杰在會議上表示，福建將以習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話為指引，發揮對台特色優勢，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標准共通以及基本公共服務均等化、普惠化、便捷化上先行先試，推動與金門馬祖通水通電通氣通橋。

唐登杰說，福建將充分發揮福建自貿試驗區、福州新區等平台作用，持續推進「66條實施意見」（《福建省貫徹〈關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施〉實施意見》）落深落細落實，繼續出台深化閩台融合發展具體措施，加大力度為台灣同胞特別是台灣青年來閩學習、創業、就業、生活提供同等待遇。

唐登杰在報告中說，2018年閩台貿易額近800億元，台胞入閩人次增長17.7％，推動申領台灣居民居住証等便民利企新舉措，台灣青年來閩實習就業創業人數居大陸前列。福建向金門供水工程正式通水，「兩岸一家親、共飲一江水」的美好願景變為現實。

此外，廈門台商協會會長吳家瑩，13日以「廈門與金門兩地通橋倡議」一文投書陸媒《海峽導報》，倡儀廣大台商台胞及社會各界，支持在廈金兩地修建橋樑，他也將以實際行動號召台商出錢出力，促成廈金兩地通橋變爲現實，盡早造福兩岸同胞，使一橋飛架廈金兩地，天塹變通途。

(中時 )