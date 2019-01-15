肉圓父暴打妻兒 劉承武：拳頭都硬了! 將推刑法修正案

2019年01月15日 12:39 中時 陳志賢

新北市1名狠父不滿肉圓未加辣，竟暴打妻兒，引發公憤。「全國被害人權協會」副理事長、北檢資深檢察官劉承武今強調，由於《刑法》286條「妨害幼童自然發育罪」構成要件過嚴，難以遏止家暴、凌虐幼童案發生，協會今正式推動修法，希望將對幼童的侵害手段，由現行的「凌虐」改為「霸凌」，且只要是造成幼童「身心侵害」即構成犯罪，期盼有效遏止虐童案一再發生。

新北市1名狠父日前僅因不滿肉圓未加辣，竟暴打妻兒，引發公憤，網友肉搜包圍狠父住處，甚至闖進狠父住處，動用「私刑」毆打狠父。

身兼「全國被害人權協會」副理事長的北檢資深檢察官劉承武說，網友施行「私刑正義」，不但違法，行為亦不可取，應由法律來論處這名父親的不當行為。

劉承武說，這名父親動手毆打妻兒，除妻子已依家暴法聲請暫時保護令，估計約1個月後可聲請通常保護令，這名父親打妻兒、勒妻頸部並拖至屋外，恐涉犯《刑法》傷害罪、強制罪，其中強制罪是公訴罪，檢警須主動偵辦外，且他犯罪對象是兒童，還須依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑2分之1。

他說，現行法律處罰虐童案，可依《刑法》286條第1項「妨害幼童自然發育罪」處罰，最重可判刑5年，刑責並不輕。但近來國內一再發生家暴、虐童案，立委正推動修法希望加重刑罰。

但劉承武認為，《刑法》妨害幼童自然發育罪「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育」，構成要件太過嚴苛，難以處罰，有修法放寬必要。

他說，該法規定「凌虐」，依最高法院見解，是必須具有時間與行為持續性地，積極或消極的「不人道對待」，也就是要凌虐幼童到「不合人道」，才構成犯罪，構成要件太嚴苛，難以成罪處罰。

劉承武建議，對於家暴虐童案的處罰，應援引教育基本法、兒少福利及權益保障法等立法意旨，基於對幼童身體自主、適性發展、人格健全的保障，包括師長、父母均不得以「霸凌」或體罰方式，侵害幼童身心發展。

他建議《刑法》妨害幼童自然發育罪，修正為「對於未滿16歲之人，施以霸凌或以他法，造成其身心之侵害或發育」，他今透過「全國被害人權協會」名義，建請立委提出修正案，希望修法遏止虐童案一再發生。

(中時 )