大陸探月總設計師：美方希望中方協助 方便自己登陸月背

大陸探月工程總設計師吳偉仁。（大陸央視）

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近來大陸探月工程連戰連捷，大陸央視14日播出探月工程總設計師吳偉仁的專訪時指出，起初，得知大陸要發射中繼通訊衛星並探測月背時，美國科學家曾提出合作請求，希望延長中繼星的使用壽命，並嫦娥四號上放美方信標機。他說，「我們問美國人要中繼星工作時間長一點幹什麼。他不好意思地說，他們也準備到月球背面去，中繼星延長一下使用壽命，到時候他們也可以用。」「我想大國還得有大國的姿態和氣度，我們願意提供給他們。」

大陸央視報導指出，由於被地球潮汐鎖定，地球強大的引力讓月球永遠只是同一面對著地球。人類雖然成功登月，但月球背面卻始終保持神秘，因為飛臨月球背面的人類探測器無法直接與地球通信。大陸探月工程找到的辦法，就是發射一顆中繼星到達一個既能看到地球，又能看到月球的地點，承擔在月球背面和地球之間建立通訊的中繼任務。

報導稱，起初，得知大陸要發射中繼星並探測月背時，美國科學家在一次國際會議上向吳偉仁提出了合作請求。美方提出，能不能延長中繼星的使用壽命，能不能在嫦娥四號上放美方信標機。吳偉仁表示，都沒問題，都可以解決。

吳偉仁表示，「我們問美國人要中繼星工作時間長一點幹什麼。他不好意思地說，他們準備到月球背面去，中繼星延長一下使用壽命，到時候他們也可以用。我說，我們的嫦娥四號以後可以給你當信標機。」

他說，「我也可以不告訴，但我想我們大國還得有大國的姿態和氣度，對美國來說這是千載難逢的機會，它一直想測隕石撞擊月球，能夠揚起月塵的狀態，這個很難，概率太小了。但這一次我們有這麼一個機會，所以美國人就希望抓住這個機會，我們願意提供給他們。」

吳偉仁表示，嫦娥四號攜帶的科學儀器設備不僅來自大陸，還有來自其他國家的。近幾百年中國落後了，從近現代科技來說，還是受益於西方國家，沐浴了世界科技發展的雨露。「就像習總書記講的，大國要有大國的擔當，我認為我們現在應該對世界科學技術作出貢獻，我們完全可以做到這一點。」

(中時 )

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