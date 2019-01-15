贈票／勞勃瑞福60年演員生涯 透過《老人與槍》完美總結！

2019年01月15日 12:39 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由真人真事改編的電影《老人與槍》（The Old Man & the Gun），即將在1月25日於台灣正式上映。美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）完美詮釋成功逃獄18次的「紳士大盜」，更以本片再度入圍本屆金球獎「音樂與喜劇類最佳男主角獎」。值得一提的是，勞勃瑞福曾在首映會時公開宣布，本片將是他的息影之作：「我從21歲開始演戲，到現在已經80歲了。將近60年的演員生涯，我想已經足夠。

勞勃瑞福發表息影宣言之後，也因為搶走其他演員焦點而感到後悔。（圖／采昌提供）

這部電影將會是我演員生涯的一個最好結尾。」此話一出，鐵粉震驚，國際媒體更是討論不斷，並意外引發一陣「致敬勞勃瑞福」風潮。不過幾個月後，勞勃瑞福就後悔了，甚至直呼對其他演員感到抱歉：「如果我沒有說出來，媒體焦點就能平衡地放在其他演員身上了。」也因為本片是他的息影之作，導演特地在片中安排許多勞勃瑞福過去經典電影的「隱藏版彩蛋」，不但完美總結這位傳奇巨星的輝煌演藝生涯，更讓眼尖影迷體驗在片中挖寶的快感。

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(中時電子報)