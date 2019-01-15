影》第一次全國羽球排名賽 男雙新組合代表宣誓

第一次全國羽球排名賽舉行誓師大會，由男雙選手王齊麟(右)、李洋(左)代表球員宣示。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

108年第一次全國羽球排名賽昨天在台北體育館7樓展開，今天上午舉行誓師大會，由新的男雙組合王齊麟/李洋代表選手宣誓，中華民國羽球協會祕書長李侑龍表示，預計透過這次排名選出19位選手及6位陪練員進入國家培訓隊。

在誓師大會代表與賽選手宣誓，王齊麟和李洋坦言都有點緊張，上台前兩人都很認真拿著宣誓書背誦，王齊麟透露：「一直到宣示完，自己還是緊張到一直發抖。」

李洋離開合作金庫羽球隊、揮別前搭檔李哲輝，加入了土地銀行羽球隊，新球季和王齊麟搭配男雙，兩人是國中同學，去年9月在婕斯盃羽球賽兩人首度搭檔，之後仍回歸母隊和彼此的「元配」陳宏麟、李哲輝征戰國際賽，去年香港羽球公開賽期間，李洋才正式決定轉戰土銀、和王齊麟成隊友。

對於接下來的目標，兩人要先衝刺一下世界排名，也放眼爭取2020東京奧運參賽資格。

在今天的108年第一次全國羽球排名賽上，中華羽協秘書書長李侑龍指出，協會以舉辦如中華台北羽球公開賽這種國際賽的規格，來準備這次全國排名賽，軟、硬體上都有改善，並提供線上即時查詢成績，讓選手可以隨時關心比賽情況，掌握時間。

李侑龍並說，國家培訓隊預計會有24名球員、6名陪練員及10名儲訓選手，除了戴資穎、周天成、王子維及男雙蘇敬恒/廖敏竣這五位世界排名25名內的球員直接進入培訓隊，其他選手必須透過排名賽獲得成為培訓隊一員的資格，至於24人當中單、雙打選手名額分配，李侑龍表示還要經過選訓會議決定，主要還是以有機會進軍奧運的選手為主。

(中時電子報)

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