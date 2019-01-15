這老闆被員工揭9罪狀 網瘋喊：快走、我幫你受罪！

2019年01月15日 12:46 中時電子報 張國欽

一名女網友昨在臉書《爆怨公社》貼出一段到峇里島員工旅遊的短片，一開頭就表明要抱怨老闆和老闆娘，直呼過去待過的公司，從沒有現在公司這樣的待遇，也不曾見過如此不可思議的雇主，「讓我很想公開一切，讓大家知道這間公司老闆和老闆娘的種種行為，是多麼不可思議到一個極致！」還洋洋灑灑列出抱怨老闆與老闆娘的9大事，結果網友看完羨慕到不行，有人留言說「你的職位我幫你頂了、我幫你受罪」、「太可惡了！讓你的職缺出來～我來處理」。

原PO列出的老闆與老闆娘的9大事包括：

1、每天中午12點，總是第一個叫大家休息吃飯了，快點快點。

2、每天5點半準時走出來喊下班了，快點！還不關機，怎麼那麼不聽話（台語），怕我們沒準備下班，還會回來巡視，若還沒走，則在旁催促著。

3、三不五時總是落（台語）涼的，請全公司同仁喝飲料，我都胖了4公斤。

4、怕員工工作時肚子餓，總是使用各種名義買一堆吃的（餅乾）喝的（蜂蜜或桑椹等）放公司，只要聽見那位同仁喊肚子餓，就會將吃的放在他桌上。

5、員工若時較晚下班，仍不忘寫這3個字！辛苦了，身為員工的我們看了也爽。

6、強制規定員工要休息，不然就扣薪10%，還寫道：該休息就要休息，未來的路還很長。希望員工能多陪伴家人。

7、體恤員工，排除萬難，舉辦員工旅遊，一同遊峇里島，還請大家吃飯，帶我們四處玩樂。

8、把員工當家人對待，生病急著幫你找醫生，還叫你要好好休息，員工有疑問時，總是為我們解除疑難雜症，為我們解惑與想辦法。

9、公司成長，老闆和老闆娘也會記得犒賞員工，有福同享 有難同當的道理。

原PO最後忍不住說：「這樣的老闆和老闆娘，我怎麼能不靠X！怎麼捨得離職啦，打算做到退休，努力為公司打拚，至少我們的努力，你們有看見。」還說，台灣中小企業生存不容易，很幸運自己遇到最棒的老闆和老闆娘，也祝福其他網友能遇到這樣的好雇主。

其他網友看到這篇貼文羨慕不已，直呼這根本是佛心公司、佛心老闆，還留言：「我要報名，還缺員工嗎」、「你這個炫耀文實在太強大」、「這真的是太靠X了，你的職位我幫你頂了、我幫你受罪」、「太可惡了！讓你的職缺出來～我來處理」、「還缺人嗎？我都想去了」、「我想被這位老闆催趕下班」、「妳什麼時候離職說一下！」。

時常對社會弱勢族群伸出援手的「486先生」陳延昶，被女員工大讚是佛心老闆。（圖/翻攝自486先生 臉書）

女網友說的佛心公司就是486團購網。(郭涵羚攝影)

有網友問是哪間公司這麼佛心？知情的網友發現，其實就是知名的「486團購網」，佛心老闆就是不時在作公益的陳延昶。

(中時電子報)