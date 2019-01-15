環時社評：武斷的是加拿大 粗暴輕視大陸法律

2019年01月15日 14:45 中時 藍孝威

大連市中級人民法院14日重審加拿大公民謝倫伯格的走私毒品案，並決定判處他死刑。加拿大總理杜魯多回應判決結果時指責陸方「獨斷專橫」。陸官媒《環球時報》官網14日刊發社評反擊，加拿大才是武斷和無理，而且對大陸法律「粗暴輕視」，「西方中心主義」和「雙重標準」在事件中相當明顯。

環時社評指出，走私毒品在大陸是重罪。本世紀以來已有多名外國人因在大陸走私毒品而被判處死刑，其中日本籍的就至少有6人。英國公民阿克毛2009年被大陸法院判處死刑後引起西方輿論的廣泛關注，時任英國首相布朗親自為阿克毛求情，但他還是被執行了死刑。

社評稱，謝倫伯格的上訴審理發生在華為高管孟晚舟在加拿大遭扣押之後，加拿大和一些西方輿論在第一時間就將此案與孟晚舟事件聯繫了起來，宣稱陸方在拿此案向加方施壓。「這種無理的推測是對中國法律的粗暴輕視。」

社評認為，近來加拿大輿論一直在說大陸將謝倫伯格案「政治化」，然而加拿大方面恰恰在做將法律政治化的表演。西方中心主義在這一輪陸加衝突中的加拿大一方表現得非常明顯。加拿大無論做什麼都是法律，大陸做什麼都不是法律，這樣的雙重標準被加拿大的精英們搞得如此「理直氣壯」，這樣的文化和價值自戀到了該沉到安大略湖湖底的時候了。

社評指出，謝倫伯格案在西方很受關注，儘管一些人會歪曲解讀此案，但有一個重要信息還是會傳遞到加拿大和西方：在大陸販毒的風險比在西方高，那裡有死刑在等著鋌而走險者。大陸為執行本國法律不懼外部壓力，這個信息同樣會被西方公眾接收到。

社評譏諷，加拿大近來像是有點中邪，很熱衷於拉美國和其他西方國家為它發聲，好像這會有利於迫使大陸屈服。這是對大陸法律和大陸國家意志的雙重低估，但可以肯定地說，加拿大會碰壁的，大陸對自己法律和國家利益的堅持是加方以為一推就倒、但實際上卻很堅硬的牆。

(中時 )