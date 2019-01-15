蔡英文視察國軍演習 批評大陸衝擊區域和平

2019年01月15日 12:48 中時 季節

參加軍演之M60A3戰車開砲畫面。

為慰勉官兵春節期間堅守崗位辛勞並視導戰備整備實況，蔡英’文總統於15日去花蓮的陸軍花東防衛指揮部視導‧由戰備部隊實施「佳山基地反空機降縮短距離演練」課目，展現平日勤訓精練成果及捍衛國家安全之決心。蔡英文也不忘在致詞時，批評最近中共領導人不放棄武力犯台的言論衝擊區域和平穩定緊張，她將持續強化國防做國軍的靠山。

花防部表示，本次演練模擬敵軍潛伏特工約兩百餘人，於佳山基地機降突襲，企圖滲透奪取佳山基地，奪空地形要點，掩護後續戰力增長。擔任戰備部隊的花防部戰車戰鬥隊，首先由蜂眼雷達發現敵機後，即以復仇者飛彈車模擬對敵空中目標實施接戰；另由戰砲排以105公厘榴彈砲對機降之敵實施火力壓制，在砲兵火力掩護下向佳山基地行接敵運動；再由戰車戰鬥隊以M60A3戰車及M113運輸車，採分進方式對機降之敵發起步戰協同攻擊，殲滅來犯之敵。

花防部指出，本次操演著重於聯合演練及指管通聯掌握，透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，以強化官兵專業學能，提升部隊整體戰力。

演習結束蔡英文向官兵致贈加菜金，並致詞表示最近兩岸關係有些波動，尤其中共領導人表示不放棄武力犯台灣，對區域和平穩定造成衝擊。接著她聲明，政府會堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護我們民主自由的生活方式，堅定往「壯大台灣」的方向前進。蔡英文還說，國防實力是國家安全關鍵，政府持續提升國軍戰力，強化自身實力是守護國家安全唯一的道路。她還說總統就是國軍不變的靠山，新的一年她會繼續支持國軍，一起守護我們的國家。

隨後總統府發言人黃重諺接受媒體聯訪，被問到蔡英文總統表示不知道「口譯哥」趙怡翔被任命為外交部駐美代表處政治組長一事，黃重諺說外交部長對總統負責，總統尊重外交部長的人事任命權，重點是部長要拿出外交上實績，記者追問外交部長任內斷了許多邦交國，這樣算是外交成績好嗎？黃重諺回稱近兩年我方跟美國、歐盟等理念相近國家關係顯有進展。至於教育部長潘文忠回鍋，黃重諺也重聲總統尊重蘇貞昌院長的人事安排。

(中時 )