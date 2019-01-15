洪健胤投身家扶34年 手寫信募款上億

2019年01月15日 12:56 中時 盧金足

「強棒出擊一棒接一棒！」南台中家扶中心主任交接開啟新頁，洪健胤主任（左）屆齡榮退交棒王金敦主任傳承使命。（盧金足攝）

南台中家扶中心卸任的主任洪健胤，常因手寫一筆一畫寫的感謝信，感動到捐款人，捐出善款及時挹注財源窘境。（盧金足攝）

電子郵件及網路訊息傳送容易，在家扶卅四年，15日退休的南台中家扶中心主任洪健胤，卻常手寫信給捐款人表達感謝，至今募款上億，但也遇到不少趣事，有捐款人寄來五十元銅板，因為超重罰款加上郵資，剩不到幾十元，對來之不易的愛心捐款「斤斤計較」，每塊錢都要用到弱勢孩子的生活和學費，有大家幫忙，行善之路不孤單。

洪健胤是家扶的募款高手，尤其近年來遇到景氣及捐款排擠等問題，捐款有時青黃不接，年底苦於扶助學生的獎學金不足時，意外收到及時雨的捐款，原來是他一筆一畫寫的感謝信，感動到捐款人，捐出善款及時挹注財源窘境。

成立於1964年的南台中家扶中心，15日舉辦主任交接典禮，第11任主任洪健胤屆齡榮退，由王金敦接棒擔任第12任主任。

「我卅多年上班，只有一次慢了一分鐘！」洪健胤律己者嚴，六十多歲還登上玉山，挑戰自己，他說，那次遲到一分鐘是因路上交通管制，自己生活儉樸，家扶中心也實施省水費電費「不浪費，讓更多的錢省下來，幫助更多的孩子！」

洪健胤說，他是當初在偶然的機緣下進入家扶工作，從營利事業轉進非營利事業，不僅薪水銳減，還多次遭遇生死關頭，但他樂在工作不以為苦，百分之百投入，連放颱風假也要到辦公室巡視才安心。

「有些誤打誤撞進入社工領域服務弱勢兒童，然後像掉入流沙而不可自拔，開啟了全然不同的人生，」洪健胤以身作則，幾乎都是第一位到辦公室的人，也經常耳提面命要大家節省用電、用水，「因為單位的每一分開銷都是來自捐款人愛心，可見洪主任是多麼深愛家扶，才有如此的苦口婆心。」

此外，洪健胤有著多年實務經驗，應聘為朝陽科大社工系兼任講師、台中市政府兒少福利權益委員、台中市教育局家庭教育服務中心委員等，更獲台中市府獲頒「特殊貢獻獎」和「終身成就獎」，實屬受到產官學界的多項肯定。

洪健胤將象徵強棒的棒球棒交到新主任王金敦手中，象徵祝福與期許「強棒出擊，一棒接一棒」，王金敦為家扶自立青年，幼年時因家中經濟困頓，接受家扶幫助，並靠著自己努力半工半讀完成學業，取得東海社工碩士學位並考取社工師證照。

從受助者到助人者的轉變，王主任深深覺得社工是用生命影響生命的志業，並以此初衷隨時提醒自己保有同理與專業，才能拉服務對象一把。王主任表示，「從小受助經驗告訴我

，有夢想才會有未來，家扶教我自助、人助而後助人。」

(中時 )