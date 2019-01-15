談防疫下馬威 蘇貞昌：我沒怒飆因我發脾氣不只這樣

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行政院長蘇貞昌昨上任首日即赴桃園機場視察防疫，立刻展現鐵血風格，飆罵官員不熟悉防疫工作，根本「不適任」。今天蘇貞昌拜會立法院時解釋，「我是懇切的要求，沒有發脾氣，如果我發脾氣不是那樣子而已，現在已經2.0，比較沒有脾氣了」。

蘇貞昌今天前往立法院接連拜會院長蘇嘉全及朝野各黨團，由於非洲豬瘟防疫工作被視為新內閣當務之急，因此，今天蘇貞昌特別就防疫工作提出看法。他表示，非洲豬瘟在中國已經失控，中國跟台灣又這麼接近，隨著春節就要來臨，雙方人員交流更頻繁，所以防疫工作是時間很緊迫、事情很重大，如果非洲豬瘟一進入台灣，那就是百分百致命，所以希望各縣市政府都能全力配合防疫。

蘇貞昌說，昨天在桃園視察完畢後，在回行政院路上就用電話直接打給內政部長、財政部長、交通部長、「我在車上一路都已經交代好了，因為直接處理最快，就如同我說發生什麼事情，要怎麼做、誰來做、何時做好，這些事情一路上都已經立刻貫徹執行」。

被問到是否有怒飆官員一事，蘇貞昌笑著說，他有看到團隊盡心盡力做好防疫工作，「但我個人知道這個事情的嚴峻，因此我特別要求希望能再進階、再加強，我並沒有所謂發脾氣、所謂怒飆，可能媒體用的形容詞是比較強了一點，但我要求做到的意願是有明確表達。」

蘇貞昌還說，我是希望劍及履及，我是有懇切要求但沒發脾氣，「如果我發脾氣不是那樣子而已，現在已經2.0，比較沒有脾氣了」。

(中時 )

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