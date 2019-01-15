蘇貞昌飆罵防疫缺失 農委會火速調整3措施

2019年01月15日 13:07 中時 游昇俯

新閣揆蘇貞昌14日就任後，立即前往桃園機場巡視非洲豬瘟防疫措施，對於旅客手提行李檢查率只有30％，違規旅客裁罰罰鍰繳交率不佳，以及宣導海報字體過小等問題，一一指正。農委會今（15）日表示，海報字體調整立即可以做，亦會與關務署、內政部等單位協調增加X光機，並且，今年將增加3組檢疫犬協助旅客查驗。

防檢局局長馮海東表示，目前可以立即改善的是海報字體大小，今日下午新版海報應即可完成；針對邊境X光機查驗旅客手提行李比例偏低，短期內可以做的是調整機場動線，將高風險旅客集中處理，但長期要增加X光機設備，還需要關務署、內政部進行規劃。

馮海東說，過去各航空公司有一定的停靠位置，目前已針對大陸航班旅客，集中特定行李轉盤進行檢查，讓檢察更有效率，檢查比率就能夠提高。

此外，目前國內邊境查驗檢疫犬僅有47組，人力、犬力已感到吃緊，馮海東指出，今年預估增加3組檢疫犬，今日有1組出發調往金門協助防疫，桃園機場則有2組正在備訓，舊曆年前會參與現場勤務，但年後才會正式服勤。

馮海東並說，目前針對旅客違規攜帶肉品裁罰，若出境之前沒繳清罰鍰，下次再來就會拒絕其入境，是否首次違規即當場不准入境，則可以再研議。

(中時 )