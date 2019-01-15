市議員邱素貞助菜農過寒冬 發票捐創世

2019年01月15日 13:08 中時 陳世宗

今年受到暖冬影響，菜農種植的高麗菜產量過剩，市場上供需失衡造成價格暴跌。為不讓農民的辛苦血本無歸，市議員邱素貞認購2000顆高麗菜，15日舉辦憑發票兌換高麗菜活動；所募集的發票全數捐給創世基金會，挺農民兼做公益，不景氣中注入一股溫馨的暖流！

邱素貞指出，高麗菜盛產大滯銷，導致價格暴跌，一顆高麗菜價格比泡麵還便宜。為減少農民種植高麗菜的損失，她以實際行動來力挺台灣辛苦的菜農；透過台中果菜市場認購2000顆高麗菜，15日在正義街服務處前舉辦「捐發票送高麗菜」活動，氣氛熱烈。

現場高麗菜堆積如山，民眾一早就帶著發票到場排隊。邱素貞說，憑2張去年11、12月或今年元月的發票，就可兌換1顆高麗菜，不到1小時，高麗菜已分去一半；蒐集到的發票將全數捐給創世基金會幫助弱勢，期望在不景氣中能夠拉農民及公益團體一把。

南區國光社區發展協會理事長陳雅惠到場共襄盛舉捐出10張發票，並將高麗菜再回捐做公益。她說，全台高麗菜大豐收，傳統市場高麗菜一斤約8元，一顆約2-3斤重，小顆約10-15元，大顆約20餘元，相較價格高時一顆要價上百元，「菜金變菜土」，讓農民大感無奈。

愛心媽媽陳童月娥、孫陳鳳英說，高麗菜價格經濟實惠，是婆婆媽媽餐桌上的首選；她們經常採買高麗菜煮火鍋、熬湯，讓家人品嚐；一般小家庭，買一顆高麗菜可能要好幾餐才吃得完。愛心媽媽現場實作，教導大家動手用高麗菜做台式泡菜，吸引許多民眾圍觀學習。

(中時 )